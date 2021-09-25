«أوزريس» و«مهاتما» أبطال كأس الوثبة في البرازيل



أبوظبي (الاتحاد)

توج المهر «مهاتما راش»، والمهرة «اوزريس راش» أبطالاً لسباقي كأس الوثبة ستاليونز، اللذين أقيما بمضمار سيداد جارديم، في ولاية ساو باولو بالبرازيل، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأميركا، والترويج لتراث الإمارات.

واجتمع للسباق الأول لمسافة 1300 متر، على لقب كأس الوثبة ستاليونز للجائزة الكبرى، 11 مهرة في سن ثلاث سنوات، وتمكنت المهرة «أوزريس راش» من الدفاع عن لقبها بنجاح، والذي حققته في العام الماضي.

وجاءت في المركز الثاني «جوان أي جي ار»، فيما جاءت في المركز الثالث «ريفليشن أي جي آر».

ونال المهر «مهاتما راش» كأس الوثبة ستاليونز للجائزة الكبرى بمشاركة 10 أمهار في سن ثلاث سنوات لمسافة 1400 متر، متفوقاً على بطل العام الماضي «منتور راش»، فيما جاء ثالثاً «آر جي الباك» الفائز بسباقين هذا العام.

الجدير بالذكر أن سباقي كأس الوثبة ستاليونز للمهرات والأمهار، شارك خلالهما الفارس البرازيلي الشهير جورج ريكاردو، صاحب الرقم القياسي في معدلات الانتصارات على الصعيد العالمي والبالغ 13.127 فوزاً.

واستضافت البرازيل هذا العام أربعة سباقات من كأس الوثبة، اثنان للأمهار واثنان للمهرات، وأقيم أول سباقين من كأس الجائزة الكبرى في 1 مايو.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.