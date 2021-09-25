«الشارقة للشطرنج» تصل إلى «الأمتار الأخيرة»

رضا سليم (دبي)



دخلت بطولة الشارقة ماسترز الدولية الرابعة للشطرنج، والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرحلة الأخيرة، مع وصولها إلى الجولة الثامنة «قبل الأخيرة»، إلا أن الأمتار الأخيرة تشهد صراعاً كبيراً بين الأساتذة الكبار على اللقب.

وتساوى 3 لاعبين في الصدارة بعد انتهاء الجولة الثامنة برصيد 6 نقاط، وهم: الأستاذ الدولي الكبير الأوكراني بافل اليانوف، والأستاذ الدولي الكبير الهندي نارا يانان، والأستاذ الدولي الكبير الإيراني أمين طبطبائي، ويأتي 5 لاعبين في «الوصافة» برصيد 5.5 نقطة، يتقدمهم الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والأستاذ الدولي الكبير الإيراني برهام مقصودلو، والأستاذ الدولي الكبير الجورجي ميخائيل ميكاشفيلي، والأستاذ الدولي الكبير الأوزبكي نادر بيك عبدالستاروف، ومواطنه الأستاذ الدولي الكبير نادر بيك يعقوبييف.

وافتتح سعود المرزوقي رئيس لجنة المنتخبات باتحاد الشطرنج الجولة الثامنة، ومعه محمد عبدالله المدير الفني للاتحاد، والحكم الدولي عامر علي حسن، بحضور عمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج مدير البطولة، وحسان تورداليف نائب رئيس الاتحاد الأوزبكي.

واكتفى سالم عبد الرحمن بنتيجة التعادل أمام الجورجي ميخائيل ميكاشفيلي، وعلى الطاولة الأولى تعادل الأوكراني بافل اليانوف والهندي نارا يانان، وحقق الإيراني أمين طبطبائي فوزاً تكتيكياً على الطاولة الثالثة، على حساب منافسه الأذربيجاني نايديتش أركاديتش، وانتهى اللقاء الأوزبكي الخالص بين نادربيك عبد الستاروف ونادربيك يعقوبييف بالتعادل، فيما حقق بطل العالم للشباب الأستاذ الدولي الكبير الإيراني برهام مقصودلو فوزاً مهماً على اليوناني ديميتريوس ماستروفاسيليس.

وتعادل المصري باسم أمين المصنف الأول على البطولة مع الأرميني آرام هاكوبيان، ليصبح في رصيده 4 نقاط، فيما خسر مواطنه أحمد عدلي من الألماني دايتر، وتعادل المولدافي فايوريل لورداجيسكو مع الهندي سيثو رامان.

وفاز الأستاذ الدولي سعيد إسحاق لاعب دبي للشطرنج والثقافة على الأستاذ الدولي عمران الحوسني لاعب نادي أبوظبي للشطرنج، وخسر الأستاذ الدولي الكبير المصري أدهم فوزي من الأستاذ الدولي الفلبيني ديماكيلينج، وتعادل الأستاذ الأردني لؤي سمير والسوري الأستاذ الاتحادي صهيب العكلة، كما تعادل الأستاذ الدولي الكبير التونسي أمير زعيبي مع الأستاذ الدولي المغربي محمد تيسير.