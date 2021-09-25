«الريمونتادا» بـ «أهداف حاسمة»



رضا سليم (دبي)



أسهمت أهداف «الأمتار الأخيرة»، في عدد من مباريات الجولة الخامسة، لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، في قلب النتيجة، وتصبح «ريمونتادا» في الوقت القاتل، مما وضعها في «خانة» الظاهرة لهذه الجولة، خاصة أنها تكررت في 3 مباريات، والمشهد الأبرز في قمة الجزيرة والشارقة، والتي حسمها الأخير، بعد العودة إلى المباراة، في آخر 8 دقائق، وتمثل الفارق، ما بين هدف التقدم لـ «فخر أبوظبي» الذي سجله علي مبخوت، بعد دقيقتين فقط من «ضربة البداية»، إلى هدف خالد باوزير في الدقيقة 82، وبعدها أكمل مالانجو «الريمونتادا» بالهدف الحاسم قبل النهاية بأربع دقائق، وسبق أن كرر «الملك» سيناريو «الريمونتادا» هذا الموسم في مواجهة الوصل في الجولة الثالثة، وإن كان الفريق تعرض ل «كبوة الريمونتادا» أمام شباب الأهلي، ضمن الجولة الرابعة، بعدما كان متقدماً من الدقيقة الأولى، إلا أنه خسر في النهاية بنتيجة 3-4.

وكان مشهد «الريمونتادا» الأبرز في مباراة العروبة والعين، بعدما نجح الفريق «الأخضر»، في تحويل خسارته بثلاثية في الشوط الأول أمام «الزعيم» إلى تعادل، بعدما عاد العروبة، وسجل 3 أهداف، وكان الهدف الأخير الذي أحرزه علي مدن في الدقيقة 9 من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع أشبه بطعم الفوز، لأنه اقتنص نقطة من المتصدر لجدول الترتيب.

والحالة الثالثة في مباراة اتحاد كلباء والوصل، حيث كان «النمور» ينتظر حسم الفوز، إلا أن «الإمبراطور» عادل النتيجة، في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ونجح في العودة وتحقيق التعادل وحصل على نقطة، بعدما كان الأقرب إلى خسارة النقاط كاملة.

شهدت الجولة الرابعة حالتي «ريمونتادا»، الأولى في مباراة شباب الأهلي والشارقة، والتي انتهت لمصلحة «الفرسان» 4-3، والثانية في مباراة عجمان والعروبة، وانتهت بالتعادل 1-1، إلا أن الجولة الخامسة كانت الأكثر عن بقية جولات الدوري منذ بداية الموسم.