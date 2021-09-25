اليوم الوطني السعودي يزين «الخامسة»

أبوظبي (الاتحاد)



لم يقتصر الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ91، على تسمية الجولة الخامسة من «دوري أدنوك للمحترفين» به من رابطة المحترفين، بل امتد إلى تزيين الملاعب بالعلم السعودي، وعرض رسائل التهنئة بهذه المناسبة الغالية على الشاشات الرئيسية، بجانب العديد من مظاهر الاحتفال التي تؤكد عمق العلاقة بين البلدين، ومدى التقارب بين الشعبين الشقيقين، لأن السعودية والإمارات معاً أبداً.

ودأبت رابطة المحترفين على مشاركة السعودية الشقيقة باليوم الوطني، من خلال إقامة العديد من المبادرات على مدار المواسم الماضية من دوري المحترفين، لتواصل ذلك في النسخة الحالية من «دوري أدنوك للمحترفين»، مع تزامن الاحتفالات مع الجولة الخامسة التي أقيمت يومي 23 و24 سبتمبر الجاري.

وتأتي المبادرة استمراراً لتفاعل رابطة المحترفين، مع كل حدث في الداخل، أو لدى الأشقاء، لتؤكد بذلك أن كرة القدم ليست مباريات فقط، بل تتفاعل كذلك مع المجتمع والشعوب الشقيقة بمثل هذه المبادرات الرائعة.