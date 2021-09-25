لابورتا يرفض «عديم الخبرة»!

أنور إبراهيم (القاهرة)



لا تأتي الريح بما يشتهي الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، وأصبحت مسألة رحيله أقرب من أي وقت مضى، بعد تعادلين متتاليين في الدوري الإسباني «الليجا»، وتراجع الفريق إلى المركز الثامن، بفارق 7 نقاط عن المنافس اللدود ريال مدريد، وإن كانت لـ «البارسا» مباراة مؤجلة أمام إشبيلية.

وفي إطار الحديث عن «البديل المناسب»، أبدى خوان لابورتا رئيس النادي تحفظه على من يطالبون بتولي تشافي هيرنانديز ابن النادي وأسطورة «البلاوجرانا»، مهمة المدير الفني للفريق الأول، مشيراً إلى أنه ما زال بحاجة إلى المزيد من الخبرات، مع فريق برشلونة «ب» قبل تصعيده لتدريب الفريق الأول.

ويتردد اسم تشافي منذ أكثر من عام لتولي تدريب نادي عمره، ثم طفت على السطح مؤخراً أسماء أخرى مثل البلجيكي روبرتو مارتينيزالمدير الفني لمنتخب بلجيكا، والإيطالي أنطونيو كونتي الذي لا يعمل حالياً، وكذلك أسماء الألماني يواكيم لوف والإيطالي أندريا بيرلو.

وذكرت صحيفة سبورت الموالية للنادي «الكتالوني» أن تشافي لا يحظى في الوقت الحالي بتأييد خوان لابورتا الذي يفضل عليه مارتينيز، رغم أن تشافي كان الخيار المفضل لدى عدد غير قليل من أعضاء مجلس إدارة النادي.

وأضافت الصحيفة أنه حتى الآن يعتبر المدرب البلجيكي هو المرشح الأول لخلافة الهولندي رونالد كومان، على رأس القيادة الفنية لـ «البارسا».

وأشارت الصحيفة إلى أن لابورتا أوضح أكثر من مرة إلى أنه غير مقتنع بقدرة تشافي على قيادة الفريق الأول في الوقت الحالي، وقال إنه يحتاج إلى مزيد من الخبرات، تماماً مثلما حدث من قبل مع بيب جوارديولا الذي تولى في البداية تدريب برشلونة «ب»، ثم تم تصعيده بعد ذلك لتولي الفريق الأول، في أعقاب رحيل الهولندي فرانك ريكارد الذي وضع الهيكل الأساسي للفريق.

ولن يقود كومان الفريق من على «دكة» المدربين خلال المباراتين القادمتين، بعد أن تم طرده في الدقيقة الأخيرة من مباراة قادش الأخيرة، لاعتراضه على الحكم، وإنما سيتولى المهمة من المدرجات، وما أصعبها مهمة في ظل الضغوط الرهيبة التي يتعرض لها، ولا سيما أن المنافسين القادمين «ليفانتي ثم أتليتكو مدريد» ليسا أكثر سهولة من غرناطة وقادش اللذين تعادل معهما برشلونة على التوالي.