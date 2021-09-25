باولينو يكسر «الأشهر العجاف»!



فيصل النقبي (خورفكان)



نال البرازيلي باولينو لاعب خورفكان نجومية الشوط الثاني أمام الظفرة، بعد أن أحرز هدفاً جميلاً في شباك الحارس عبدالله سلطان، بعد دقائق من مشاركته بديلاً مع «النسور» الذي أعاد قيده قبل المباراة بدلاً من الإسباني لويس فرنانديز الذي تم الاستغناء عنه، بسبب تواضع مستواه في الجولات الأربع الأولى.

ويعد الهدف هو الأول لباولينو، بعد أكثر من سبعه أشهر، على آخر بصمة مع الفريق، في فبراير الماضي، وهو الهدف الثالث لخورفكان أمام شباب الأهلي، في اللقاء الذي انتهى بفوز «الفرسان» 4-3.

وأعرب باولينهو عن خالص شكره وتقديره لإدارة خورفكان على ثقتها به من جديد وإعادة قيده، مشيراً إلى أنه يبذل ما في وسعه لتقديم أفضل مستوى له حتى يكون أحد العناصر المؤثرة بالفريق.