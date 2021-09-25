ألفيش يرفض إلقاء السلاح!

أنور إبراهيم (القاهرة)



بعد أيام قليلة من إعلانه الرحيل عن ساو باولو البرازيلي، اتخذ النجم داني ألفيش «38 عاماً» قراراً بعدم اللعب لأي نادٍ حتى نهاية العام، على أن يعتبر هذه فترة راحة أو «استراحة محارب»، يعود بعدها للعب مرة أخرى، مشيراً إلى أنه لا ينوي الاعتزال النهائي في الوقت الحالي.

ونشر ألفيش عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، قراره الخاص بعدم اللعب حتى نهاية العام، وقال: هذه ليست النهاية، سوف أعود.

وأضاف: عدت إلى البرازيل من أجل حلم قديم، وقد حققته، من دون أن يكشف عن حقيقة هذا الحلم، والأمر لا يتعلق بالمال، وإنما بالقيم والإرث والشخصية، لهذا فأنا أسعد إنسان في العالم، ولم يكشف من قريب أو بعيد عن رغبته في العودة للعب مرة أخرى في أوروبا.

يذكر أن رحيل ألفيش عن ساو باولو يعود إلى وجود مشكلات بينه وبين النادي فيما يتعلق بالراتب، إذ أن النادي مدين له بنحو 8. 1 مليون يورو.

ويعتبر ألفيش اللاعب الأكثر حصولاً على بطولات خلال مسيرته الطويلة، حيث بلغ عدد بطولاته مع الأندية المختلفة التي لعب لها، ومنتخب بلاده، 43 بطولة، وآخرها الحصول على الميدالية الذهبية في دورة طوكيو مع المنتخب الأولمبي البرازيلي.

ولعب ألفيش خلال مشواره الاحترافي لأندية باهيا البرازيلي «2001-2002» وإشبيلية «2002-2008» وبرشلونة «2008-2016» ويوفنتوس «2016 -2017»، وباريس سان جيرمان «2017-2019» وأخيراً ساو باولو «2019-2021» الذي كان مرتبطاً معه بعقد حتى 2022، ولعب مع منتخب السامبا 119 مباراة سجل خلالها 8 أهداف.