30 لاعباً في القائمة الموسعة لـ«الأبيض»

معتز الشامي (دبي)

يعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، خلال ساعات، «القائمة الموسعة» التي تدخل معسكر أكتوبر المقبل، استعداداً لمباراتي إيران والعراق، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى «مونديال 2022»، ويأتي الإعلان عقب انتهاء مباريات الجولة الخامسة، لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، على أن يتم تقليص العدد، قبل بداية الجولة السادسة، حيث يدخل «الأبيض» معسكره في دبي يوم 30 سبتمبر الجاري.

وتضم «القائمة الموسعة» 30 لاعباً، يتم تقليصهم إلى 27 أو 28 لاعباً، ويتم توقيع الكشف الطبي على اللاعبين الذين يتم استدعاؤهم.

وأشارت المصادر إلى أن الجهاز الفني للمنتخب، درس استدعاء بعض العناصر التي غابت عن التجمع الأخير، خاصة خليل إبراهيم لاعب الوحدة، الذي لم يتمكن من دخول تجمع سبتمبر لظروف الإصابة، وكذلك الحال بالنسبة ليوسف جابر مدافع شباب الأهلي، فيما تابع الجهاز بعض الأسماء التي تألقت في الجولة الرابعة وما قبلها، وتحديداً ماجد راشد لاعب وسط الشارقة، الذي يعد أحد الأسماء المتوقع انضمامهم إلى «الأبيض» خلال الفترة المقبلة.