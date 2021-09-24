«الملك» يقفز إلى «الوصافة»

علي معالي (الشارقة)



قفز الشارقة إلى المركز الثاني لـ «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، بعد «الريمونتادا» المثيرة التي حققها بالفوز على الجزيرة 2-1، مساء اليوم «الجمعة»، في ختام الجولة الخامسة، بعد أن كان متأخراً بهدف حتى الدقيقة 82، تقدم علي مبخوت لـ «فخر أبوظبي» بهدف في الدقيقة الثانية، وتعادل خالد باوزير لـ «الملك» في الدقيقة 82، وأضاف مالانجو الهدف الثاني في الدقيقة 86، وشهدت المباراة 3 حالات طرد، من نصيب خليفة الحمادي والمدرب كايزر «الجزيرة»، ودوارتي «الشارقة».

بهذه النتيجة يرفع «الملك» رصيده إلى 12 نقطة، وتجمد رصيد الجزيرة عند 10 نقاط، وجاءت المباراة مثيرة في أحداثها، وكان التألق لافتاً للحارس الجزراوي علي خصيف الذي تصدى لعدد كبير من محاولات «الملك».