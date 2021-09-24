«العميد» يحلق بالرباعية أمام «الصقور»

معتصم عبدالله (دبي)

احتفل النصر بفوزه الأول خارج قواعده في «دوري أدنوك للمحترفين» هذا الموسم، بتفوقه على مضيفه الإمارات 4-0 ضمن الجولة الخامسة، ليرفع «العميد» الذي تعثر في مباراتين خارج ملعبه أمام عجمان 0-3 والجزيرة 1-2، رصيده إلى 9 نقاط، فيما بقي «الصقور» في المركز الأخير من دون رصيد.

وأنهى «العميد» الشوط الأول بأفضلية هدف تيجالي من كرة رأسية في الدقيقة 32، مستفيداً من عرضية أرسلها توزي من الجهة اليمنى، ليرفع رصيده الشخصي إلى 167 هدفاً في الدوري، من بينها 9 أهداف في مرمى «الصقور» بقميصي الوحدة والنصر.

ورد تيجالي على هدية توزي صانع الهدف الأول بإهدائه كرة الهدف الثاني لزميله البرتغالي، من كرة توغل بها على الجهة اليمنى، قبل أن يمرر كرة بينية قابلها توزي بتسديدة مباشرة، مسجلاً الهدف الثاني للعميد في الدقيقة 69.

وعاد توزي ليضيف هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 87، قبل أن يختم «البديل» عبدالله أنور المباراة بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 3+90، والأول للاعب المنتقل من الوحدة إلى «العميد».