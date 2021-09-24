«حصن الإمارات» يسجل حضور «الجو جيتسو» في «العين للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك اتحاد الجو جيتسو في النسخة 12 من معرض العين للكتاب، الذي يقام في الفترة من 21 - 30 سبتمبر الجاري، وذلك من خلال سلسلة «حصن الإمارات» من تأليف الكاتبة نورة الشمري المستشار القانوني للاتحاد.

وتهدف السلسلة المخصصة للأجيال الناشئة، والتي جرى إطلاقها في مايو من العام الجاري، إلى تعريف الأطفال بالقيم الموروثة عن الأجداد وغرس قيم رياضة الجو جيتسو النبيلة في نفوسهم.

وتتميز سلسلة «حصن الإمارات» بمحتوى قيّم ومشوق يأخذ الأطفال في رحلة، تعرفهم بالإرث الكبير للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وتحصينهم بمبادئ الانتماء وحب الوطن والتمسك بالأخلاق الكريمة.

كما تهدف السلسلة إلى تسليط الضوء على ماضي المؤسسين والأجداد والتحديات التي واجهتهم، فضلاً عن غرس القيم الإنسانية التي تتبناها الدولة لزرعها في الأجيال الناشئة، والعمل على تطبيق مبدأ الأمم المتحدة «الرياضة من أجل التنمية والسلام»، وتعزيز قيم التسامح.

ومن جانبها، قالت نورة الشمري مؤلفة السلسلة إنها ليست موجهة فقط لأطفال الإمارات بل هي موجهة لكل الأطفال في العالم، ولاسيما أن الشخصيات الرئيسية الثلاث في السلسلة من ممارسي لعبة الجو جيتسو، التي تتناغم قيمها النبيلة مع إرث الآباء المؤسسين، باعتبارهم دعاة لقيم الشرف والصدق والشجاعة، والسلام والولاء للوطن والدفاع عن الأرض.

وأضافت الشمري أن البداية كانت مع معرض أبوظبي للكتاب، الذي شكّل منصة مثالية لإطلاق السلسلة، مؤكدة أن المشاركة في معرض العين للكتاب تساهم في تعزيز الوعي والتعريف بالسلسلة، وخصوصاً أنه يتضمن فعاليات موجهة للأطفال تضم مجموعة واسعة من العروض الترفيهية والتثقيفية وورش العمل.

وتشتمل «حصن الإمارات» على ثمانية كتب، هي: حصن أبوظبي.. «غرس التسامح»، وحصن دبي.. «غرس التميز»، وحصن الشارقة.. «غرس الاحترام»، وحصن عجمان.. «غرس الشرف»، وحصن أم القيوين.. «غرس الصدق»، وحصن رأس الخيمة.. «غرس الولاء»، وحصن الفجيرة.. «غرس الشجاعة»، وحصن السلام.. «غرس السلام والولاء للوطن والدفاع عن الأرض».