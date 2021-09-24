تألق إماراتي لافت في تحدي الفجيرة لبناء الأجسام

الفجيرة (وام)

يواصل أبناء الإمارات تألقهم في منافسات بطولة تحدي الفجيرة لبناء الأجسام المقامة حالياً في مجمع زايد الرياضي، حيث قدم المشاركون في منافسات اليوم الثاني للبطولة، التي تقام بإشراف الاتحادين الإماراتي والدولي لبناء الأجسام، عروضاً مميزة أبهرت الجمهور والمراقبين الرياضيين الدوليين من مختلف دول العالم.

وأسفرت نتائج اليوم الثاني «الكلاسيك فيزيك» عن فوز الإمارات بميدالية ذهبية وأخرى فضية وهي نفس رصيد إيران في حين فازت مصر بذهبية واحدة.

وفي فئة 171 سم فاز الإماراتي سلطان محمد الكتبي بالذهبية والعماني خالد محمد الشوكيلي بالفضية والباكستاني محمد آصف بالبرونزية. وفي فئة 175 سم فاز الإيراني ذو الفقار كيشفار مانيش بالميدالية الذهبية ومواطنه حسين منصوري بالفضية والكونغولي لوسين روجينج بالميدالية البرونزية. وفي فئة أكثر من 175 سم فاز المصري محمد صفوت بالذهبية ونال محمد خليفة الفضية وذهبت البرونزية للفلسطيني ماهر حبوش.