«الهندي» بطل آسيا الغربية للشطرنج

أبوظبي (الاتحاد)

فاز المنتخب الهندي بالمركز الأول في الترتيب العام في لبطولة آسيا الغربية للشطرنج، التي اختتمت بمشاركة 900 لاعب ولاعبة، يمثلون 15 دولة من القسم الغربي للقارة من مناطق شمال ووسط آسيا ومنطقة شبه القارة الهندية ودول منطقة غرب آسيا للفئات العمرية تحت 10 و12 و14 و16 و18 ذكوراً وإناثاً. وجاء المنتخب الإيراني في المركز الثاني ومنتخب سريلانكا في المركز الثالث.

شهد حفل ختام البطولة هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، والذي توج الأبطال افتراضياً، وأشاد في كلمته بالاتحاد السريلانكي للشطرنج منظم الحدث وشكرهم على حسن التنظيم مع فريق العمل الآسيوي، من الحكام والفنيين والمراقبين ولجنة الاستئناف، متمنياً للأبطال أن يكونوا خير سفراء للقارة في بطولة الجراند سلام للفئات العمرية، التي ينظمها الاتحاد الدولي في شهر نوفمبر القادم.

الجدير بالذكر أن الدول المشاركة هي الإمارات والكويت وسلطنة عمان وسوريا والأردن وفلسطين وإيران وكازاخستان وأوزبكستان وقيرغيزستان والهند وبنغلادش وسيرلانكا ونيبال وجزر المالديف