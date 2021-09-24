بيكيلي يهدد «عالمي الماراثون»

برلين (أ ف ب)

يأمل العداء الأثيوبي العالمي كينينيسا بيكيلي «39 عاماً» بتحطيم الرقم القياسي العالمي للماراثون عندما يشارك غداً، وبعد 9 أشهر من إصاباته بفيروس كورونا، في سباق برلين، حيث فشل في تحقيق هدفه بفارق ثانيتين بنسخة 2019. ويعتبر ماراثون برلين الذي لم ينظم العام الماضي بسبب تداعيات كورونا، أرضاً خصبة لتحطيم الرقم القياسي العالمي للمسافة «42.195 كلم»، حيث تحقق ذلك 7 مرات بين 2003 و2018 باسم البطل الأولمبي والعالمي الكيني إليود كيبتشوجي «36 عاماً» الذي نزل تحت حاجز ساعتين و2 دقيقتين عقب تسجيله 2:01.39 ساعة.