الشعفار نائباً لرئيس «دولي الدراجات»



رضا سليم (دبي)



حقق أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، إنجازاً إدارياً جديداً لرياضة الإمارات، عقب فوزه بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، في الانتخابات التي جرت في العاصمة البلجيكية بروكسل، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، واحتفظ الفرنسي ديفيد لابرتيان بمنصب الرئيس للدورة الجديدة 2021-2025 بالتزكية.

وجاء فوز الشعفار الذي أصبح أول رئيس للاتحاد الآسيوي يشغل هذا المنصب، في الانتخابات، بفضل الثقة التي يحظى بها على المستوى الدولي، في رياضة الدراجات الهوائية، وبعد مسيرة رياضية حافلة بالنجاحات في كل المناصب التي شغلها منذ أكثر من 20 عاماً.

ويترأس الشعفار الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية منذ 2017، بعدما احتفظ بمنصبه في انتخابات مارس الماضي في دبي، وهو رئيس سابق لاتحاد الدراجات الهوائية لدورتين متتاليتين من 2012 إلى 2020، كما شغل منصب نائب رئيس اللجنة المنظمة لطواف دبي الدولي، وعضوية اللجنة المنظمة العليا لطواف الإمارات، وهو مؤسس فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية.

وأكد الشعفار أن فوزه بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي مصدر فخر واعتزاز ووصفه بالإنجاز المهمّ، الذي جاء ليبرهن على مكانة أبناء الإمارات في الساحة الرياضية الدولية، وقدرتهم على صناعة الفارق، وأضاف: الوصول إلى هذا المنصب الرفيع في الاتحاد الدولي ثمرة عمل كبير لسنوات طويلة، وأحرص على تسخير كل ما أملك من تجارب وخبرات لخدمة رياضة الدراجات.