إيقاف كومان مباراتين



مدريد (أ ف ب)

أوقف المدرب الهولندي لنادي برشلونة رونالد كومان لمباراتين، بسبب طرده في مباراة فريقه ضد مضيفه قادش «صفر-صفر»، في ختام المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفرضت لجنة المسابقات، الهيئة التأديبية التابعة للاتحاد الإسباني للعبة، أدنى عقوبة متوقعة للاحتجاج، عقب تقرير الحكم.

وأوضح حكم المباراة كارلوس ديل سيرو جراندي، أنه تم طرد كومان بسبب الاحتجاج على الحكم الرابع، برفع ذراعيه في الهواء، ورفع صوته قبل مغادرة المنطقة الفنية وهو يقول: «إيه، يجب على الحكم أن يصفِّر، يجب على الحكم يصفِّر، يجب عليه أن يصفِّر!، في وقت سبق للحكم الرابع أن طلب منه التوقف عن الاحتجاج على قرارات الحكام».

وطُرد المدرب «الكتالوني» في الدقيقة الأخيرة من المباراة، بعد احتجاجه على تواجد كرة ثانية على أرض الملعب.

وقال كومان في المؤتمر الصحفي عقب المباراة «في هذا البلد، يتم طردنا دون أن نقوم بأي شيء»، موضحاً أنه كان يريد «إخبار الحكم الرابع بوجود كرة ثانية على أرض الملعب، وعليه أن يوقف اللعب».

وسيغيب كومان الذي يواجه ضغوطات كبيرة بسبب النتائج المخيبة لفريقه والأداء المتواضع للاعبيه، عن مباراتي برشلونة ضد ضيفه ليفانتي بعد غد الأحد ضمن المرحلة السابعة، ومضيفه أتلتيكو مدريد حامل اللقب في الثاني من أكتوبر المقبل ضمن المرحلة الثامنة.

كما عاقبت لجنة المسابقات لاعب الوسط الدولي الهولندي فرينكي دي يونج بالإيقاف لمباراة واحدة لتلقيه بطاقتين صفراوين في نفس المباراة.