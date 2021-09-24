«النسور» يعمق جراح «الفارس» بـ«ثلاثية»



فيصل النقبي (خورفكان)



حقق خورفكان فوزه الأول في «دوري أدنوك للمحترفين» هذا الموسم، بعد تغلبه على الظفرة بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على استاد صقر بن محمد القاسمي بخورفكان، ضمن الجولة الخامسة.

وكرر «النسور» فوزه على «الفارس» للمرة الثانية على التوالي، وعلى ذات الملعب، بعد انتصاره الكبير في إياب الدور الثاني من المسابقة العام الماضي، والتي انتهت لمصلحة خورفكان 5-1، ليعمق جراح الظفرة هذا الموسم إلى الآن، ويعادل كفة الانتصارات مع الظفرة، حيث لعب الفريقان 5 لقاءات، بواقع الفوز مرتين لكل منهما، والتعادل مرة واحدة فقط.

ووصل «النسور» إلى النقطة الخامسة، بعد أن تعادل مرتين هذا الموسم أمام الوصل والوحدة، وخسر أمام العين والنصر، فيما تكبد الظفرة الخسارة الرابعة، ليتجمد رصيده عند «النقطة الثالثة».

افتتح كيكوي جيسوس أهداف «النسور» في الدقيقة 17، وهو هدفه الثاني هذا الموسم، منذ انضمامه إلى الفريق من النصر بنظام الإعارة.

وفي الشوط الثاني أضاف «النسور» هدفين، عن طريق البرازيلي دودو من ضربة الجزاء احتسبها الحكم بعد العودة إلى «تقنية الفار»، واحتساب خطأ على مدافع الظفرة، و«البديل» باولينو، في الدقيقة 64، ليضع بصمته الأولى في الدوري، بعد إعادة تسجيله بدلاً من الإسباني لويس فرنانديز.