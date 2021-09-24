دبا الفجيرة والعربي إلى «نصف نهائي» تمهيدي الكأس



فيصل النقبي (الفجيرة)



تأهل دبا الفجيرة إلى نصف نهائي تصفيات تمهيدي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بعد أن احتل قمة المجموعة الثانية، بفوزه على الحمرية بهدف، حمل توقيع بابي عبدالله في الدقيقة 27، ليصل «النواخذة» إلى النقطة التاسعة، وبفارق ثلاث نقاط عن الحمرية الذي فقد فرصة التأهل، فيما فاز جلف إف سي على الجزيرة الحمراء 7-2، ليحتل المركز الثالث وله 3 نقاط، وجاء الجزيرة الحمراء في المركز الأخير من دون نقاط.

وفي المجموعة الرابعة، عاد العربي بفوز مهم على الفجيرة بملعبه قوامه ثلاثية نظيفة، سجلها راشد عيسى وأليسكاندرو وأليسون سيلفا، ليضمن تأهله إلى نصف النهائي برصيد 6 نقاط، ويليه الذيد وله 3 نقاط، والفجيرة من دون رصيد.