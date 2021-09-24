الحساني بطل سباق أم القيوين للدراجات



أم القيوين (الاتحاد)



تصدر علي الحساني لاعب شباب الأهلي «فئة الكبار»، ضمن منافسات سباق أم القيوين للدراجات، وتبعه زميله عبدالرحمن البلوشي، وعبدالرحمن المنصوري من فريق أبوظبي، وفي فئة رجال تحت 23 سنة جاء أسامة صباحي «النصر» في المركز الأول، ومن بعده محمد المطيوعي «نادي أبوظبي»، وسيف العامري «شباب الأهلي».

وفي الترتيب العام للهواة المواطنين، حل ماجد البلوشي من فريق ترك إم 7 في المركز الأول، وتبعه زميله حارب إبراهيم، وعمر مراد «شرطة دبي»، وفي منافسات الهواة المواطنين فرق فوق 40 سنة حل عارف رأفت «شرطة دبي» في المركز الأول، وتبعه محمد الشحي «تورك»، وفهد الوحيدي «ربدان».

وفي «الهواة المواطنين» فرق تحت 40 سنة، جاء ماجد البلوشي من ترك أم 7 في المركز الأول، ومن بعده زميله حارب إبراهيم، وعمر مراد «شرطة دبي».

وفي «الهواة المقيمين» للفرق، حل بوجان دوردك «اي رايد بي ار 2» في المركز الأول، وجاء جورج ناركليش فيلي «الوثبة» وصيفاً، وجوشو سالفاتوز «ياسي» في المركز الثالث، وفي الترتيب العام للهواة المواطنين والمقيمين فردي، احتل سوفيان حدي المركز الأول، وتبعه سالم الشميلي، وأدريان مالانوم.

وفي فئة الهواة المواطنين فردي فوق 40 سنة، جاء عوض الهاملي في المركز الأول، وتبعه منصور حسن، وناصر الفلاسي، وفي الفردي تحت 40 سنة للهواة المواطنين، جاء سالم الشميلي في المركز الأول، وتبعه حسن آل علي، وسيف علي.