عجمان يسدد الضربة الثالثة لبني ياس



مصطفى الديب (أبوظبي)

واصل عجمان تألقه وحقق فوزه الثاني هذا الموسم على حساب بني ياس بهدفين نظيفين، من توقيع الكولومبي مينا عند الدقيقة 67 والتونسي فراس بالعربي في الدقيقة 85، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى النقطة الثامنة في حين توقف رصيد بني ياس عند النقطة الرابعة.

وحقق عجمان فوزه الثالث في تاريخ مواجهات الفريقين في عصر الاحتراف، ورفض أن تنتهي المباراة بالتعادل السادس، بعد أن انتهت مباراة الدور الأول من الموسم الماضي بالتعادل السلبي.

وخسر «السماوي» مباراته الثالثة من أصل خمس مباريات وتعادل في واحدة وفاز في مثلها، ليجمع أربع نقاط فقط ليتأكد سيره عكس اتجاه الموسم الماضي، بعدما واصل الفريق أداءه الضعيف، حيث لم تظهر له أي أنياب هجومية وغاب التفاهم في النصف الهجومي تماماً، في حين كان عجمان أكثر قوة من الناحية الهجومية وأكثر اتزاناً من الناحية الدفاعية.

ولم ينجح الروماني دانييل إيسايلا في قراءة المباراة جيداً، وتفوق عليه جوران مدرب البرتقالي، حيث لم تقدم تبديلات مدرب أصحاب الأرض أي تغييرات على مجريات اللقاء، وعلى العكس فتحت خطوط الفريق ليضيف بالعربي هدف الضيوف الثاني.