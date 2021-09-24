الفوز على «كورونا».. بطولة خاصة

فيصل النقبي (دبي)



تنفست كرة القدم الأوروبية والعالمية الصّعداء بعد عودة الحياة للملاعب، وظهور بوادر قوية لتعويض بعض الخسائر التي منيت بها الكرة العالمية منذ تفشي فيروس «كورونا»، حيث بلغت خسائر الأندية الأوروبية قرابة ملياري دولار وهو رقم كبير شمل مسابقات الدوريات الأوروبية الخمسة، بالإضافة لمسابقتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي التي تعرضت لخسائر بلغت 1.2 مليار يورو خلال موسم.

برزت أصوات في أوروبا والعالم وعلى خلفية ما حدث في تلك الفترة للدعوة إلى حوكمة جديدة لكرة القدم بالعالم، حيث لم تستطع الأندية في غالب الأحيان أن تتحصّن من تداعيات كورونا، ومن الخسائر الهائلة التي تعرضت لها، بعدما انخفضت عائدات البطولات الخمس الرئيسة في أوروبا، وهي الدوري الإنجليزي، والإسباني، والفرنسي، والإيطالي، والألماني، قرابة 1.9 مليار يورو في الموسم الماضي، مقارنة بالموسم السابقة.

وبلغ التراجع في الدوري الإيطالي 17.8% بخسارة بلغت 443 مليون، بينما سجل الدوري الإنجليزي انخفاضاً بنسبة 12%، بخسارة 717 مليون يورو، وفي الدوري الألماني بلغت الخسائر 4% حيث بلغت 137 مليون يورو، وفي الدوري الفرنسي بلغت الخسائر 16% بقيمة 304 ملايين يورو وفي الدوري الإسباني بلغت الخسائر 8% بمقدار 258 مليون يورو وفقاً لإحصائيات شؤون الأندية الأوروبية.

وتعمل الإدارات الرياضية، خلال الفترة المقبلة من أجل تعويض ما فقدته الأندية من مميزات أثناء الجائحة والتي أثرت على الأرباح، وساهمت في تقليص الميزانيات، بل أثرت بشكل مباشر على إدارات بعض الأندية التي لم تتمكن بسبب تراكم الديون والالتزامات من تجديد عقود أبرز لاعبيها، مثلما حدث مع بين نادي برشلونة والأسطورة ميسي.

ويرجع سبب هذه الخسائر الكبيرة إلى غياب الجماهير وهو عنصر أساسي من عناصر التسويق، وكذلك في حقوق النقل التي لم تدفع في معظمها للأندية بسبب عدم قدرة القنوات الرياضية المختلفة علي الربحية المعتادة في نقل المباريات.

الحوكمة الجديدة

تكمن الحلول لأزمة التراجع في كرة القدم واستعادة بريق العائدات المالية الناجحة من جديد إلى شيء مهم يسمّى «الحوكمة الرياضية»، وهي تعني إعادة جدولة الأندية وفقاً لقواعد العمل الإداري الناجح وتقليل الإيرادات الكثيرة التي تعاني منها الأندية، والتي تستنزف الميزانيات للأندية الأوربية، كما أن من المهم استعادة عوائد النقل التلفزيوني والحضور الجماهيري من أجل تعويض بعض من خسائر الأندية في العالم.

المثال الناجح

منحت رابطة الأندية الأوروبية جائزة الشراكة المؤسسية لعام 2021 إلى نادي زينت الروسي، وتكمن الحلول السحرية التي استخدمها النادي بتمكين الجمهور من الاحتفال بأي مباراة من الناحية الإلكترونية، بالتعاون مع بعض الجهات الأخرى وتقدم الرابطة كل عام عدداً من الجوائز الكبيرة للحملات المؤسسية وأطر الحوكمة الناجحة في الأندية الأوروبية.