رايفاتش يعود لقيادة غانا في الفترة الثانية





أكرا (رويترز)

أعلنت غانا اليوم الجمعة تعيين ميلوفان رايفاتش مدرباً لمنتخبها الوطني، ليعود المدرب الصربي إلى المنصب الذي كان يشغله عندما بلغت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا دور الثمانية في كأس العالم لكرة القدم 2010.

وقال الاتحاد الغاني لكرة القدم في مؤتمر صحفي إن رايفاتش وقع عقداً لعام واحد مع خيار تمديده عاماً إضافياً. ولا يوجد أمام رايفاتش «67 عاماً» الكثير من الوقت للإعداد لمهمته الأولى، حيث تنتظره مباراتان في تصفيات كأس العالم أمام زيمبابوي الشهر المقبل.

ويحل المدرب الصربي محل تشارلز أكونور، الذي أقيل بعد حصول غانا على ثلاث نقاط من أول مباراتين في المجموعة السابعة بتصفيات كأس العالم في وقت سابق من الشهر الحالي.

وفاز المنتخب الغاني بصعوبة 1-صفر بملعبه على إثيوبيا في الثالث من سبتمبر، لكنه خسر أمام جنوب أفريقيا في جوهانسبرج بعد ثلاثة أيام لاحقة. وتلعب غانا ضد زيمبابوي في كيب كوست في التاسع من أكتوبر، ثم تلاقيها خارج الديار في هاراري بعد ثلاثة أيام أخرى.

وهناك مباراتان أخريان في تصفيات كأس العالم في نوفمبر وإذا فازت غانا بصدارة مجموعتها فستتأهل إلى جولة فاصلة في مارس لتحديد ممثلي أفريقيا الخمسة في كأس العالم 2022 في قطر.

كما يقود رايفاتش المنتخب الغاني في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون في يناير القادم.

وتولى المدرب الصربي من قبل قيادة غانا في الفترة من 2008 إلى 2010، بما في ذلك كأس العالم في جنوب أفريقيا، حيث خسر المنتخب الغاني بركلات الترجيح أمام أوروجواي في دور الثمانية، ليفشل في أن يصبح أول فريق أفريقي يبلغ قبل النهائي. وترك رايفاتش المنصب بعد ذلك ليتولى قيادة منتخب قطر، ثم قاد لاحقاً منتخبي الجزائر وتايلاند.