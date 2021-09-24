ألقاب «أم الإمارات للجو جيتسو» بين العين والوحدة وبالمز

أبوظبي (الاتحاد)

أسفرت منافسات دوري أم الإمارات للجو جيتسو، والذي أقيمت جولته الخامسة والأخيرة في صالة جوجيتسو أرينا بأبوظبي، عن فوز نادي الوحدة بلقب الكبار فوق 18 عاماً، فيما حل نادي العين وصيفاً، وبالمز الرياضية 777 ثالثاً.

وفي منافسات الشابات تحت 18 سنة حققت لاعبات نادي العين من اللقب، وحلت سيدات الوحدة ثانية، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثالثاً.

وعلى صعيد فئة الناشئات تحت 16 عاما نجحت أكاديمية بالمز الرياضية 777 في اقتناص المركز الأول، وحلت سيدات الوحدة في المركز الثاني، والجزيرة في المركز الثالث.

وبلغ إجمالي المبالغ المالية التي حصلت عليها الأندية أصحاب المراكز الأولى 690 ألف درهم.

وأقيمت منافسات الختام بحضور ناعمة المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجو جيتسو، والعميد محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، وسائد حجازي سلامة مدير عام مساعد مبيعات "جاكوار لاند روفر" في "بريمير موتورز شريك السيارات الحصري للاتحاد، وعدد من مسوولي الأندية والأكاديميات المشاركة في البطولة.

وانتهت المنافسات ب وحقق اتحاد الجو جيتسو عدة أهداف ومكاسب من تطبيق النظام الجديد للبطولة، ورفع عدد جولاتها من ثلاث إلى خمس جولات، وهو ما ظهر في اتساع قاعدة المشاركة النسائية، وبروز عدد كبير من المواهب الواعدة ليس فقط على مستوى اللاعبات، بل على مستوى التحكيم والإدارة الناجحة وتعزيز دور المرأة الرياضية على ساحة الجوجيتسو.

وأعربت ناعمة المنصوري، عن سعادتها للمشاركة في تتويج البطلات في هذا اليوم المميز لجو جيتسو الإمارات، مؤكدة أن التواجد في مثل هذا المحفل الرائع يعتبر هدفا لجميع بنات الوطن. كما أثنت على دعم القيادة الرشيدة للمرأة وتمكينها في شتى المجالات حتى أصبحت المرأة الإماراتية نموذج يحتذى في النجاح على الصعيد الإقليمي والدولي.

ومن ناحيته أكّد محمد سالم الظاهري، أن دوري أم الإمارات للجو جيتسو يتطور بثبات، وأصبح أقرب إلى البطولات العالمية مع تواجد لاعبات نجحن في تحقيق عدة ألقاب قارية وعالمية. وأشار الظاهري أنه من أهم مكتسبات البطولة توفير جيل جديد من البطلات اللاتي اكتسبن الخبرات وساهمن في توسيع خيارات الجهاز الفني في انتقاء الأفضل والأجدر بتمثيل المنتخب الوطني وتعزيز حظوظه في مضاعفة الإنجازات على ساحة الجو جيتسو الدولية وتعزيز ريادة الدولة العالمية في هذه الرياضة.

من ناحيته أكد خالد الهنائي العضو المنتدب لنادي الوحدة الرياضي الثقافي، فخره بفوز بنات الوحدة بالمركز الأول في فئة الكبار للعام الثاني على التوالي، والتواجد في المركز الثاني على مستوى الشابات والناشئات، مشيراً إلى أن الفضل في تحقيق هذا الإنجاز يعود في الأساس إلى القيادة الرشيدة التي توفر كل الدعم لبنت الإمارات في كل المجالات.

وتنطلق غداً السبت الجولة الخامسة والأخيرة من دوري نائب رئيس الدولة للجو جيتسو في صالة جو جيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي بمشاركة نخبة من اللاعبين الممثلين لأندية وأكاديميات الدولة. وتشهد الجولة الختامية من البطولة منافسات في ثلاث فئات هي الناشئين «تحت 16 عاماً»، والشباب «تحت 18 عاماً»، والكبار «فوق 18 عاماً».