«الرياضات الشتوية» يشارك في انتخابات «دولي هوكي الجليد»



أبوظبي (الاتحاد)

يشارك اتحاد الرياضات الشتوية في اجتماعات الاتحاد الدولي لرياضة لهوكي الجليد «النصف سنوية»، والتي تعقد حالياً في مدينة سان بطرسبيرج بروسيا في الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر، بجانب 81 دولة بينهم عدد من الدول العربية هي الكويت وقطر وعمان ولبنان والجزائر.

وقال هامل أحمد القبيسي نائب رئيس الاتحاد الإماراتي للرياضات الشتوية، والذي يمثل الاتحاد في هذه الاجتماعات أن أهمية مشاركة الإمارات تبرز كونها أول دولة عربية حصلت على العضوية الكاملة في هذا الاتحاد عام2013.

وقال: لدينا ميزة التصويت بعدد صوتين اثنين مما يجعل حضور الإمارات مهم وذو تأثير خاصة في الانتخابات الدورية للاتحاد، والتي تجري حالياً لاختيار رئيس وأعضاء مجلس إدارة جديدين بعد انتهاء فترة المجلس السابق والتي امتدت لـ4 سنوات.

وأضاف القبيسي: الاتحاد الإماراتي ومنذ حصوله على العضوية الكاملة في الاتحاد الدولي، وهو يعمل مع الأعضاء الآخرين على تطوير اللعبة وقوانينها بما يخدم الفرق والمواسم الرياضية والبطولات الدولية والإقليمية، خاصة أن منطقة الشرق الأوسط تعتبر حديثة على هذه اللعبة مقارنة بباقي الدول، ومع ذلك استطعنا تحقيق العديد من الإنجازات الرياضية ونثبت أننا قادرون بفضل دعم قيادتنا الرشيدة على الوصول إلى العالمية في هذه اللعبة.

وثمن القبيسي الدعم اللا محدود من القيادة الرشيدة، لتكون الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في جميع المجالات، ومنها الرياضات الشتوية والتي نحرص على الحضور والمشاركة الفاعلة في المحافل الدولية ونقوم بدورنا في المساهمة في تطوير اللعبة، من حيث قوانينها وأجندة المواسم الرياضية والبطولات بما يتوافق مع التزاماتنا القارية والإقليمية.