12 مسابقة تعيد الحياة إلى المراحل السنية



معتصم عبدالله (دبي)

وضع الاجتماع الـ 20 لمجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، النقاط على الحروف، بشأن عودة مسابقات المراحل السنية، في الموسم الحالي 2021- 2022، لتعود الحياة إلى ملاعب المراحل بالمنافسات الرسمية، للمرة الأولى منذ مارس 2022.

وتوقفت الحياة في ملاعب مسابقات المراحل السنية بداعي جائحة «كورونا»، في موسم 2019- 2020، خلال شهر مارس 2020، قبل أن يشهد الموسم السابق 2020-2021 عودة جزئية بإقامة مسابقة «دوري الشباب»، والتي اقتصرت فيها المشاركة على 8 أندية تُوج بلقبها فريق الإمارات.

وكشف الاجتماع الأخير لاتحاد الكرة، عن اعتماد 12 مسابقة للمراحل السنية تنطلق في 7 أكتوبر المقبل، وتستمر حتى 31 مارس لفئات الشباب تحت 21 عاماً، تحت 19 عاماً، الناشئين تحت 17 عاماً، تحت 16 عاماً، والأشبال تحت 15 و14 و13 عاماً.

وشملت المسابقات المعتمدة للموسم الجديد، دوري وكأس الشباب «تحت 21»، دوري الشباب تحت 19، دوري الناشئين تحت 17، دوري الناشئين تحت 16، دوري الأشبال تحت 15 سنة «أ»، دوري الأشبال تحت 15 سنة «ب»، دوري الأشبال تحت 14 سنة «أ»، دوري الأشبال تحت 14 سنة «ب»، دوري الأشبال تحت 13 سنة «أ»، دوري الأشبال تحت 13 سنة «ب»، دوري الأشبال تحت 13 سنة «ج».

وشهد الموسم الأخير لمسابقات المراحل السنية 2019- 2020، تنظيم 20 مسابقة توزعت على فئات «الشباب تحت 19، الناشئين تحت 17، الناشئين تحت 16، الأشبال تحت 15، الأشبال تحت 14، الأشبال تحت 13، الأشبال تحت 12».