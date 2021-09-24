برشلونة يسجل أسوأ بداية في 19 عاماً

رضا سليم (دبي)

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة، يقترب من نهاية رحلته في «كامب نو»، بعدما واصل الفريق نزف النقاط، وحقق أسوأ بداية له في 19 عاماً، حيث أهدر 9 نقاط، ولم يحقق سوى انتصارين في 6 جولات.

وذكرت شبكة «أوبتا» للإحصائيات أن برشلونة حقق أسوأ بداية له من ناحية التهديف، في أول 5 لقاءات بالدوري الإسباني منذ موسم 2003-2004 حينما أحرز 5 أهداف فقط، بعدما واصل تعثره بالتعادل السلبي خارج أرضه أمام قادش في الجولة السادسة.

وفقد الفريق الكتالوني نقطتين ثمينتين أمام فريق متواضع نسبياً مكتفياً بالتعادل الثاني على التوالي والثالث هذا الموسم، مقابل انتصارين، ليرفع رصيده في المركز السابع إلى 9 نقاط من أصل 18 نقطة، متأخراً ب7 نقاط عن غريمه ريال مدريد المتصدر برصيد 16 نقطة.

ولم يحقق «البارسا» الفوز في آخر 3 لقاءات حيث خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني 0-3 في افتتاح دور مجموعات دوري أبطال أوروبا قبل التعادل مع غرناطة وقادش في «الليجا».

وأكدت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن مستقبل كومان مدرب الفريق بات على المحك، وقد يُقال قبل مباراة الفريق المقبلة أمام ليفانتي الأحد. وتعرض كومان للطرد في اللحظات الأخيرة من المباراة وتنتظره عقوبة الإيقاف لمباراتين، وقد ترتفع العقوبة إلى 4 مباريات بسبب تصريحاته بعد المباراة، التي انتقد فيها معايير التحكيم، وهذا يعني أن عقوبته قد تصل لـ6 مباريات.

وقالت الصحيفة إن هناك بعض الأسماء المرشحة لتولي تدريب برشلونة في حال رحيل كومان، أهمها أسطورة الفريق السابق تشافي هيرنانديز، والإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا، وأنتونيو كونتي المقال حديثاً من تدريب إنتر ميلان الإيطالي.

وذكرت وسائل إعلام عالمية أن روبرتو مارتينيز أخبر الاتحاد البلجيكي أن هُناك فرصة كبيرة لانضمامه إلى برشلونة، إلا أن المدرب لديه اتفاق شخصي مع رئيس الاتحاد البلجيكي، للبقاء حتى نهاية عقده بعد مونديال 2022.