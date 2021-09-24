«البريميرليج» يستعد لكتابة التاريخ بـ «جيليت»

لندن (د ب أ)

يشعر زيسكو مونوز المدير الفني لفريق واتفورد الإنجليزي لكرة القدم، بالسعادة كونه سيشارك في كتابة التاريخ غداً السبت، عندما يدير الحكم الأسترالي جاريد جيليت مباراة فريقه أمام نيوكاسل، ولكنه قال مازحاً أنه سيحتفظ برأيه لما بعد المباراة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن جيليت، المولود في كوينزلاند، سيصبح أول حكم يدير مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز من خارج الجزر البريطانية.

وانتقل الحكم البالغ من العمر 34 عاماً إلى إنجلترا في 2019 بعد نجاحه في الدوري الأسترالي، وواصل مساره الصعودي في المملكة البريطانية حتى تم اختياره من قبل الجهة المسؤولة عن حكام المباريات في كرة القدم الإنجليزية للمحترفين، في المجموعة الأولى للحكام، قبل بداية الموسم الحالي.

وكانت مشاركة جيليت في الدوري الإنجليزي هذا الموسم قاصرة على تواجده كمساعد في ستوكلي بارك «مقر التحكم في تقنية حكم الفيديو المساعد «فار»، ولكن هذا سيتغير عندما يدير مباراة واتفورد ونيوكاسل.

وقال زيسكو مبتسماً: دائماً من المهم أن يكون هناك حكام.

وأضاف: لا، هذا مثالي. أتمنى له التوفيق. من الرائع عندما يكون لدينا هذا التاريخ، وأنا واثق أننا سنقدم مباراة جيدة للغاية تحت إدارته للمباراة.

وأكد: بعد المباراة، ربما يمكنني تغيير الإجابة، ولكن حالياً فالأمر كما قلت.

يذكر أن زيسكو يعرف جيليت، حيث سبق للحكم إدارة ثلاث مباريات لواتفورد في دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي، من بينها الخسارة على أرضه أمام كوينز بارك رينجر في فبراير الماضي.