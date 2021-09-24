تواضع مستوى «السوبر إدواردو » يحير شباب الأهلي



منير رحومة (دبي)



جدد البرازيلي كارلوس إدواردو نجم شباب الأهلي الانطلاقة المتواضعة التي ظهر بها في الموسم الماضي، عندما أثار موجة من الانتقادات، بسبب عدم ظهوره بالمستوى المطلوب، قبل أن يغير الصورة تماماً في الدور الثاني، ويقدم أفضل عروضه، ويسهم بقوة في تتويج فريقه بثلاثة ألقاب.

وبعد خمس مباريات في دوري أدنوك للمحترفين، تجددت الانتقادات بخصوص المستوى الذي يقدمه «السوبر» إدواردو في افتتاح هذا الموسم، الأمر الذي دفع بالمدرب مهدي علي إلى استبداله في الشوط الثاني من مباراة الوحدة.

وتعالت أصوات الجماهير المنتقدة للأداء الذي يقدمه اللاعب البرازيلي، مطالبة الجهاز الفني بمنح الفرصة للاعبين الأكثر جاهزية، والقادرة على إفادة الفريق بغض النظر عن الأسماء، لأن ما صورة فريق «الفرسان» لا تزال غير مطمئنة بالنسبة للمشجعين، في ظل الإمكانات الكبيرة التي يملكها، والصف الكبير من اللاعبين المؤهلين، للمشاركة وانتزاع مكانهم في التشكيلة الأساسية.

ولعب إدواردو خمس مباريات حتى الآن، سجل خلالها هدفاً وصنع هدفاً آخر، لكن مستواه تراجع كثيراً، مقارنة بالصورة التي ظهر بها في الدور الثاني من الموسم الماضي.

ورغم العودة بنقطة فقط من مباراة الوحدة، إلا أن الحفاظ على المسيرة الإيجابية وتدعيم الأرقام القياسية، بعدم الخسارة في 30 مباراة متتالية، في جميع المسابقات المحلية، يرفع المعنويات ويحمس اللاعبين لتقديم الأفضل في بقية المشوار، والظهور بمستويات أقوى، تساعد الفريق على مواصلة الانطلاقة الناجحة في الدوري، والمنافسة بقوة على المراكز المتقدمة في جدول الترتيب.