الظفرة وشباب الأهلي يتفوقان في «الصالات»



دبي (الاتحاد)

فاز الظفرة على اتحاد كلباء 6-2، وشباب الأهلي على النصر عليه 4-2، ضمن الجولة الرابعة من دوري كرة قدم الصالات في نسخته الـ 12، فيما تعادل الحمرية مع البطائح 4-4، وانتزع الشارقة انتصاره الأول على حساب مليحة 5-3،

وحظيت قمة «الفرسان» و«العميد» بزخم كبيرعلى مستوى التحكيم في الاتحادين الدولي والآسيوي، حيث اسند الأخير بقرار لجنة حكام كرة الصالات، بالتعاون مع لجنة كرة الصالات في الدولة، إدارة مباراة قمة الجولة إلى عبدالعزيز الصراف، لتكون بمثابة اختبار تقيمي للحكم الكويتي، من أجل الانضمام إلى النخبة، وشارك معه في قيادة المباراة طاقم التحكيم الإماراتي الذي نال إشادة خاصة من المقيم الآسيوي والدولي، وهم عبدالرحمن عبدالله حكماً ثانياً، وخالد أحمد ثالثاً، ووليد عبدالقادر«ميقاتي».

وأثنى الإيراني موسوي مقيم حكام كرة الصالات في الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم، بتطور مستوى اللعبة، وأشاد بالصافرة الإماراتية، وقال «هناك جهود ملموسة من القائمين على اللعبة. وليس غريباً على التحكيم الإماراتي، عبر حكمه المونديالي فهد بدر الحوسني، أن يكون موجوداً الآن، في أكبر محفل عالمي، وهو كأس العالم في ليتوانيا.

وأشاد أيضاً بتنظيم المباراة، وبالمستوى الفني للقاء شباب الأهلي والنصر، وشكر اتحاد كرة القدم ولجنة التحكيم في الاتحاد ولجنة كرة الصالات على التعاون مع الاتحاد الآسيوي.

ومن جانبه، توجه الصراف بالشكر والتقدير إلى الإمارات قيادة وشعباً، على حُسن الاستضافة والتنظيم، وخص بالشكر اتحاد الكرة، ومجلس الشارقة الرياضي، ولجنة كرة الصالات برئاسة عبدالملك جاني، وأشاد بجهود عبدالله الشحي مشرف عام حكام كرة الصالات الذي يقوم بدور الجندي المجهول في تطور التحكيم باللعبة، من خلال الجهود التي يبذلها على مدار كل موسم منذ إشهار اللعبة عام 2009.