رابطة الأندية الأوروبية: «مونديال العامين» مدمر وخطر على الصحة!



لوزان (أ ف ب)

طالبت رابطة الأندية الأوروبية الاتحاد الدولي لكرة القدم بـ «اتفاق» على الإصلاحات العازم إدخالها على الروزنامة الدولية، مذكرة «الفيفا» بالتزاماته مع الإعراب عن أسفها «لغياب التشاور الحقيقي»، بشأن خطة إقامة كأس العالم كل سنتين، عوضاً عن كل أربع سنوات.

وعلى غرار العديد من أصحاب المصلحة في كرة القدم العالمية، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي «اليويفا»، تابعت رابطة الأندية الأوروبية «بقلق شديد» إطلاق «الفيفا» حملة إعلامية، من أجل محاولة إقامة كأس العالم كل سنتين، بحسب ما أفادت في بيانها.

في الأساس، تحبذ رابطة الأندية الأوروبية التي تمثل 247 نادياً تضم معظم اللاعبين الدوليين الحاضرين في النهائيات العالمية، تقليص عدد النوافذ الدولية لتخفيف الضغط على اللاعبين، لكنها ليست مع إقامة كأس العالم كل سنتين.

ورأى المدير القانوني لرابطة الأندية الأوروبية مايكل جيرلينجر في أوائل الشهر الحالي أن «لا يوجد مكان» في الروزنامة الحالية لإقامة كأس العالم كل سنتين.

وفي البيان الصادر اليوم «الجمعة»، رأت رابطة الأندية أن من شأن مشروع «الفيفا» أن يكون له تأثير مباشر ومدمر على كرة الأندية، ويعرّض صحة ورفاهية اللاعبين للخطر، ويخفف من قيمة ومغزى بطولات الأندية والمنتخبات وسيتعارض مع بطولات السيدات والشباب.

وتشير الرابطة بذلك الى الاتفاقية التي تحكم علاقاتها مع الهيئة الكروية العالمية والتي تمتد بمفاعيلها الحالية حتى عام 2024 ويجب مناقشتها مرة أخرى في المستقبل، ما يعني في نظرها ضرورة إجراء مفاوضات مفصلة وموافقة مشتركة على الروزنامة الدولية.

صحيح أن «الفيفا» أعلن عن رغبته في «الاستماع الى جميع الآراء»، لكنه لم يكشف حتى الآن سوى عن خطة تشاور واحدة، وستكون مع الاتحادات الأعضاء فيه والبالغ عددها 211 وذلك في اجتماع قمة افتراضي الخميس المقبل.

وهذا الاجتماع يضم بأغلبه الأطراف التي تستفيد من عائدات إقامة كأس العالم كل مرتين، أي اتحادات آسيا وإفريقيا وأميركا الجنوبية.

ولم يكن موقف رابطة الأندية الأوروبية مخالفاً لما صدر الأربعاء عن الاتحاد الأوروبي للعبة الذي طالب «الفيفا» بإجراء «استشارة حقيقية» حول مشروع تنظيم كأس العالم كل سنتين.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان «إن مستقبل الروزنامة الدولية يجب أن يكون موضوع تشاور وتبادل حقيقي بين «الفيفا» والاتحادات القارية وأصحاب المصلحة الرئيسيين في المسابقات».

وأضاف أنّ الاتحاد الأوروبي أخذ علماً بـ «دراسة الجدوى» التي بدأها «الفيفا» في مايو بشأن مضاعفة وتيرة بطولته المرموقة اعتباراً من عام 2028، في حين كانت تقام كل أربع سنوات منذ عام 1930 للرجال و1991 للسيدات.

وسبق لرئيس «اليويفا» السلوفيني ألكسندر تشيفيرين أن رفض بشكل قاطع الفكرة، واعتبر بأنها «مستحيلة» في ضوء الجدول الزمني المثقّل أصلاً، معتبراً أن من شأن إقامة النهائيات كل سنتين أن «يضعف» قيمة البطولة العالمية.

كما انتقد الاتحاد القاري قبل كل شيء أسلوب «الفيفا» الذي روّج لمشروعه في وسائل الإعلام منذ مارس الماضي عبر مدير التطوير الفرنسي أرسين فينجر، من دون أن يتشاور رسمياً مع الاتحادات والرابطات وممثلي روابط المشجعين والأندية.

وفي مقابلة له نشرت في بودكاست «ذي سبورتس ديسك» الخاص بهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، جدد فينجر تمسكه بإصلاح الروزنامة الدولية، معتبراً أن الهدف هو تحسين كرة القدم، أنا مستعد لأخذ هذا الرهان.

وبالنسبة لمدرب أرسنال السابق، فإن الروزنامة الحالية ليست واضحة، ليست مبسّطة، ولا يوجد هناك تنظيمٌ حديثٌ للموسم، محذراً إذا واصلنا على هذا المنوال، فسنتوجه مباشرة للارتطام بالجدار.











