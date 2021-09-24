«مرسيدس» يستعيد الصدارة في تجارب سوتشي

سوتشي(رويترز)

تفوق سائقا مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس والبريطاني لويس هاميلتون، على الجميع في جولة التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة روسيا الكبرى الجولة 15 من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الجمعة.



وباستخدام إطارات ملساء احتل بوتاس المركز الأول في الجولة، بعد أن سجل دقيقة واحدة و34.427 ثانية، في أجواء جافة حين احتل هاميلتون بطل العالم سبع مرات المركز الثاني بفارق 0.211 ثانية.



وسبق لهاميلتون الفوز بسباق جائزة روسيا الكبرى على حلبة منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود أربع مرات، بينما فاز بوتاس بالسباق في عامي 2017 و2020.



واحتل الهولندي الشاب ماكس فرستابن سائق رد بول ومتصدر الترتيب العام المركز الثالث، في حين احتل شارل لوكلير سائق فيراري القادم من موناكو المركز الرابع.



وسيبدأ لوكلير سباق الأحد المقبل من المركز الأخير بسبب تغييره وحدة الطاقة «المحرك» في سيارته، في حين سيتأخر فرستابن ثلاثة مراكز عند انطلاق السباق، عقوبة على اصطدامه مع هاميلتون في الجولة السابقة في حلبة مونزا الإيطالية.



ويتفوق فرستابن بفارق خمس نقاط على هاميلتون في قائمة السائقين، في حين يتفوق مرسيدس بفارق 18 نقطة على رد بول في قائمة السائقين، بعد أول 14 جولة.



وسجل الألماني المخضرم سيباستيان فيتل سائق أستون مارتن وبطل العالم سابقا أربع مرات خامس أسرع زمن في الجولة، متقدماً مباشرة على الفرنسي بيير جاسلي سائق ألفا تاوري.



وقال بوتاس للصحفيين أمس الخميس، إنه مستعد للتضحية من أجل الفريق والسماح بفوز هاميلتون، إذا تطلب الأمر ذلك في سباق الأحد.

وسينتقل بوتاس من مرسيدس في نهاية الموسم الحالي لينضم إلى ألفا روميو.



واحتل الأسترالي دانييل ريكاردو سائق مكلارين المركز 14 بعد فوزه بالسباق الماضي في إيطاليا، في حين احتل زميله البريطاني لاندو نوريس المركز الثامن.



وفقد نوريس السيطرة على سيارته بعد انتهاء الجولة لكن الأضرار لم تكن كبيرة، وقال أندرياس سيدل رئيس الفريق: علينا العودة للمنافسة من جديد هذا الأسبوع، إذا نجحنا في ترتيب أمورنا فسيكون من المفترض الفوز بالكثير من النقاط.



وعاد الفنلندي كيمي رايكونن إلى صفوف فريقه ألفا روميو بعد غيابه عن السباقين السابقين بسبب إصابته بفيروس كورونا.