بيوك يختار قيادة «أداير» في الأرك الفرنسي

دبي (الاتحاد)

قرر فارس جودلفين الأول وليام بيوك قيادة بطل الديربي "أداير" في سباق الأرك الفرنسي للفئة الأولى في لونجشامب، يوم الأحد، 3 أكتوبر، بعدما استعاد الجواد القوي عافيته وجاهزيته في تمرين قوي في منتصف الأسبوع بإسطبل مولتون بادوكس.



وجاء قرار بيوك المبكر بعد أن واصل ابن "فرانكل" تقديم أداء يبعث على الارتياح في التدريب، وكشف المهر عن تعافيه من الوعكة الخفيفة، التي حالت دون مشاركته في سباق تحضيري للأرك في وقت مبكر من هذا الشهر.



غير إن مشاركة رفيقه في الإسطبل "هريكين لين" لم يتم تأكيدها حتى الآن، حيث يتوجب عليه خوض مران تدريبي محوري بقيادة جيمس دويل يوم غداً (السبت)، وسيكون أول مران جدي للمهر منذ فوزه بسباق سانت ليجر في دونكاستر، السبت قبل الماضي