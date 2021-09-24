لوحة «أبوظبي للبوانيش» تكتمل بـ50 محملاً على كورنيش العاصمة





مصطفى الديب (أبوظبي)

ينظم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت غداً «السبت» سباق أبوظبي للبوانيش الشراعية الجولة الثالثة لهذه الفئة، ويقام السباق لمسافة 8 أميال بمشاركة البحارة من مختلف أنحاء الدولة.

وأعلن النادي إغلاق باب التسجيل ظهر الخميس الماضي، وبلغ عدد البوانيش المسجلة 50 بانوشاً، يبحرون للتنافس على نيل لقب السباق.

وأكد النادي على أن الحدث يقام وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة ضد انتشار فيروس كورونا، حيث لا يسمح بغير المطعمين بالجرعة الثالثة المشاركة أو التواجد في السباق.

وأكد النادي عدم التهاون في الإجراءات الاحترازية المتبعة ضد انتشار فيروس كوفيد 19، وطالب الجميع بضرورة الالتزام بها على الوجه الأكمل. وكان نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت قد نظم سباق العالية للفئة نفسها الأسبوع الماضي، وحلق «حشيم» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد بلقب السباق، وكان سباق العالية هو الأول بعد عودة نشاط السباقات عقب توقف صيفي استمر قرابة الثلاثة أشهر، ويستكمل موسم 2021 بما يقرب من 11 حدثاً بين سباقات وبطولات بخلاف سباقي العالية وأبوظبي للبوانيش.

من جهته وجه ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، الشكر لشركاء النادي والرعاة على الدعم الدائم والمستمر لكافة الفعاليات والسباقات التي ينظمها أبوظبي للشراع، مشيراً إلى أن دور الجميع مهم في النجاح، الذي يتحقق على الصعد كافة، سواء التراثية أو الشراع الحديث.

وعبر المهيري عن سعادته بالتزام الجميع بالإجراءات واللوائح المنظمة في سباق العالية، معرباً عن ثقته في استمرار الالتزام خلال سباق اليوم. وأكد أن هذا الالتزام ينم عن حرص من الجميع على الصحة المجتمعية، والتأكيد على أن صحة المجتمع أهم من أي حدث مهما كان حجمه.