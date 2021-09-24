هاميلتون وفيرستابن.. «الحرب المستعرة»!



سوتشي (أ ف ب)

استعرت «الحرب الكلامية» بين بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون، والشاب الهولندي ماكس فيرستابن، بعدما تحوّل الصراع على لقب السائقين إلى لعبة نفسيّة وذهنية، قبيل انطلاق جائزة روسيا الكبرى على حلبة سوتشي، ضمن إطار الجولة الخامسة عشرة من بطولة العالم لـ «الفورمولا-1».

أشعل سائق مرسيدس «السير» هاميلتون فتيل الحرب في المؤتمر الصحفي، مستذكراً الحادث الذي جمع بينهما على حلبة مونتسا الإيطالية في الجولة السابقة قبل أسبوعين، حيث اعتبرت لجنة مفوضي السباق «ماد ماكس» المسؤول الأوّل عن الحادث، لتفرض عليه عقوبة التراجع 3 مراكز عند خط انطلاق السباق الروسي.

«أعرف ماذا يعني أن يقاتل «فيرستابن» من أجل لقبه العالمي الأول»، قال حامل اللقب، غامزاً من قناة دخول فيرستابن دائرة المنافسين على اللقب للمرة الاولى في مسيرته، وتابع «بالنسبة لي، هي المرة العاشرة «في غضون 15 عاماً»، أعرف الضغوط والتجارب التي يمر بها، لذا بإمكاني أن أفهم».

وأضاف سائق «الأسهم الفضيّة»: «الأهم أن نتابع القيادة بقوة ولكن بنظافة، لا أشك من أننا معاً سنعتمد الاحترافية وسنتعلم من الماضي».

لم يتأخر رد فيرستابن، فقال ساخراً «أنا عصبي للغاية وبالكاد أنام، من المروع المنافسة على اللقب، أكره ذلك».

وتابع سائق ريد بول المتواجد على حلبات الفئة الأولى منذ 7 أعوام، بجدية أكثر «تُبرهن تعليقاته إنه لا يعرفني، وهو أمر طبيعي، فأنا أيضاً لا أعرفه بشكل حقيقي، الأهم أن أركز على نفسي والتمتع في مراكز المقدمة، وهذا ما آمل في القيام به لفترة طويلة».

ويخوض الهولندي الجولة الـ 15 من أصل 22 في البطولة العالمية، وهو في صدارة الترتيب متقدماً بفارق 5 نقاط عن مطارده المباشر هاميلتون «226.50 مقابل 221.50»، وتحت مقصلة التراجع 3 مراكز، وربما أكثر في حال قرر فريقه تبديل محرك سيارته، وهو أمر يدخل ضمن حسابات الحظيرة النمساوية.

وبهذا الصدد قال فيرستابن «الأمر غير مثالي، وهو مؤكد ولكن لم نخسر أي شيء، أنا أرى الأمور بهذه الطريقة» و«من ناحية البطولة، ما زال هناك الكثير من السباقات والفارق ضئيل».

في المقابل، يتسلح فريق مرسيدس بعدم خسارته على حلبة سوتشي منذ عام 2014، حيث فرض هاميلتون نفسه 4 مرات مقابل مرة لزميله السابق بطل العالم الألماني نيكو روزبرج 2014، ومرتين للحالي الفنلندي فالتيري بوتاس 2017 و2020.

وفي حال عدنا إلى الماضي القديم تعود سلسلة الانتصارات إلى عام 1913 مع انتصاري بنز قبل الحرب العالمية الأولى عندما كان السباق يُقام في سانت بطرسبورج.