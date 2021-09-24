خيول جودلفين تخوض العديد من الاستحقاقات العالمية

أبوظبي (الاتحاد)



تخوض خيول جودلفين جملة من الاستحقاقات العالمية، تبدأ من مضمار نيوماركت بالمملكة المتحدة، غداً «السبت»، حيث يختبر «كوريباس» الفائز في تجربته الأولى قدراته أمام خيول رفيعة المستوى في عمر السنتين بسباق رويال لودج ستيكس للفئة الثانية.

وكان ابن «دباوي» بعد أن حقق فوزاً رائعاً من أول مشاركة، بإشراف شارلي ابلبي على ذات المسافة في جولاي كورس بنيوماركت في أغسطس، عندما أظهر تسارعاً جيداً، ليتغلب وبسهولة على «ساجا» الفائز لاحقاً في آسكوت.

ومن بين منافسيه «ماسكيلا» الذي خسر بفارق نصف رأس خلف «نيتف تريل» في سوبرلاتيف ستيكس للفئة الثالثة، وكذلك «رويال باتروناج» الفائز بسباق اكومب ستيكس للفئة الثالثة، والذي شغل المركز الثاني أيضاً خلف «نيتف تريل» بمضمار سانداون.

وقال شارلي ابلبي: «بعد أن فاز»كوريباس«في تجربته الأولى، شعرنا أنه بحاجة إلى صقل القدرات، ولكنه فاز بشكل جيد، وأصبح أكثر جاهزية الآن، لقد أثار إعجابنا في تحضيراته لهذا السباق، ونشعر بأنه مستعد لاختبار قدراته بسباق جروب.

ومن جهة أخري، تتأهب»البن روز«لتقديم عرض مبهر آخر في ألمانيا لدى مشاركتها بسباق جروسير بري دو لاندسهاوبشتاد دريسدن للفئة الثالثة على مسافة 1400 متر في دريسدن، غداً «السبت.

وأحرزت مهرة الأربع سنوات الوصافة في كلتا مشاركتيها الماضيتين في ألمانيا، حيث أظهرت قدرات تحمليه طيبة في بادينر مايل للفئة الثانية في مايو، قبل أن تخسر بفارق نصف رأس في هامبورجر شتوتنمايل للفئة الثالثة في يوليو.

وتنافس الآن على مسافة أقصر بعد أن شغلت المركز السابع بسباق بري كوينسي للفئة الثالثة على مسافة الميل في دوفيل في نهاية أغسطس، وسيتولى جولين جوليشون قيادة المهرة التي يدربها هنري اليكس بانتال.

وقالت ليزا جين جرافارد من جودلفين: «البن روز» مهرة ظلت قريبة من الفوز بسباق جروب طوال العام، وهذه تبدو فرصة جيدة أخرى لها، لقد حافظت على مستواها بشكل ملحوظ ويبدو أن لديها فرصة جيدة للفوز من حيث التصنيفات.

وعلى صعيد آخر يسعى جواد الثلاث سنوات المتطور «نوبل دايناستي» لمضاهاة أخيه غير الشقيق المتميز «بارني روي» بالفوز في هايدوك بارك بالمملكة المتحدة.