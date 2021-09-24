الشامسي يحفظ ماء وجه «العنابي» أمام «الفرسان»!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)



يدين الوحدة بدرجة كبيرة للحارس محمد الشامسي في الخروج بـ «نقطة»، أمام شباب الأهلي، ضمن الجولة الخامسة من «دوري أدنوك للمحترفين»، بتصديه الرائع لثلاث فرص مؤكدة، وتحمل عبئاً كبيراً في المباراة، خاصة في ظل الأخطاء الدفاعية التي كادت أن تكلف الفريق كثيراً لولا يقظة الشامسي، وفي المقابل لم يجد ماجد ناصر حارس «الفرسان» صعوبات كثيرة، في ظل افتقاد النجاعة الهجومية التي مثلما غابت في «العنابي»، لم تكن حاضرة عند شباب الأهلي، رغم كثافة الأوراق والحلول في كل طرف، وهذا بدوره يعطي مؤشراً واضحاً بأن المشكلة في الفريقين «فنية» بالدرجة الأولي، وتتلخص في عدم قدرة المدربين، على التوظيف الصحيح للعناصر، حتى يكون كل فريق في أفضل حالاته هجومياً، ويتمكن من إحراز الأهداف، بجانب تقديم المستوى المقنع للشارع الرياضي، وجمهور كل نادٍ.

وخصم التحفظ الكبير من الفريقين على الأداء، وكأن لسان الحال يقول الأهم أن لا نخسر، وأن يحافظ الوحدة على عدم تلقي الخسارة للمباراة الثامنة على التوالي، وضيفه للمباراة الثلاثين في كل البطولات المحلية، وهي أرقام، وإن كانت مطلوبة، إلا أن نزيف النقاط يدفع الفريقان ثمنه لاحقاً في المسابقة التي تبدو المنافسة عليها هذا الموسم قوية.

وأعترف الهولندي تين كات مدرب الوحدة بفشل الهجوم في استثمار الفرص، ويعمل على حل المشكلة، مشيراً إلى أن إهدار ثلاث فرص حقيقية، والثابت أنه لم تكن هناك فرصة محققة سوى واحدة في اللقاء، بينما كان البحث عن هدف بالتسديدات التي تفوق فيها «الفرسان» بـ 14 مرة، منها 3 فقط على المرمى مقابل 8 للوحدة أخطأت جميعها الشباك.

ويبدو أن حديث تين كات على أنه يعمل على حل مشكلة إهدار الفرص، إشارة إلى تعاقد «العنابي» مع البرتغالي فابيو مارتينز لاعب براجا الذي تأكد فراغ النادي من إتمام صفقته، وتبقى التوقيع الرسمي فقط، ليحل مشكلة صناعة اللعب.

وأكد إسماعيل مطر قائد الوحدة أن فريقه يحتاج إلى الفوز، بعد 4 تعادلات على التوالي، حتى يعطي الفريق الثقة، مؤكداً أنهم لا يتدربون طوال الأسبوع من أجل الحصول على «نقطة».

من جهته، قال يوسف جابر قائد دفاع شباب الأهلي: إن فريقه حضر من أجل الفوز، ولم يستغل الفرص، مشيراً إلى أن الوحدة فريق كبير ومنافس، ولعب بتكتيك عال أمام «الفرسان».