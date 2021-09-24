«الرجبي» يكرم «بطلات آسيا»

دبي (الاتحاد)



كرم اتحاد الرجبي منتخب السيدات تحت 18 عاماً، والحاصل على المركز الأول في البطولة الآسيوية للرجبي السباعي، بالعاصمة الأوزبكية طشقند، وحصل كل لاعب على شهادة تقدير وقميص المنتخب وجائزة مالية، تعبيراً عن التفاني في أداء المهمة، وحصد المركز الأول، وقام بالتكريم حازم حسن المدير التنفيذي بالإنابة.

وثمّن محمد شاكر عضو مجلس الإدارة مدير المنتخبات الوطنية الإنجاز، وطالب فتيات المنتخب بمضاعفة الجهد لحصد المزيد من الإنجازات، حيث إن المجموعة تمثل نواة المنتخب الأول في المستقبل.

وتساءل محمد شاكر عن غياب الهيئة العامة للرياضة والمسؤولين، في استقبال المنتخب الحائز بطولة آسيا في المطار، حين عودتهم من طشقند محمّلين بالذهب الآسيوي، وقال: لا نطالب بتكريم مادي للاعبات، ولكن وجودهم في استقبال البعثة تكريم معنوي سيكون له أثر متميز على نفوس اللاعبات لبذل المزيد من الجهد وتحقيق الإنجازات.

وأضاف: نتمنى أن يتدارك المسؤولون في الهيئة العامة للرياضة الأمر، حيث أثبت اتحاد الرجبي ومنتخباته قدرته على حصد البطولات، حتى في أصعب الظروف وقت جائحة كورونا، حيث تم تحقيق المركز الثالث للرجال والسيدات في البطولة العربية للرجبي في الإسكندرية خلال فبراير الماضي، وحالياً المركز الأول في بطولة آسيا للفتيات تحت 18 سنة في طشقند، وأمامنا مهمة تتمثل في خوض منافسات غرب آسيا للرجال والسيدات للمنتخب الأول الشهر المقبل في الدوحة.