شوكوروف من «المستطيل الأخضر» إلى «رقعة الشطرنج»

رضا سليم (الشارقة)



خطف الأوزبكي أوتابيك شوكوروف لاعب الشارقة الأضواء، في بطولة الشارقة ماسترز الدولية الرابعة للشطرنج، بعدما تابع الجولة السابعة لمؤازرة لاعبي منتخب بلاده المشاركين في البطولة.

وتحولت الرقعة الشطرنجية إلى ساحة لكرة القدم، بعدما حضر علي سالم المدفع رئيس نادي الشارقة، وشارك في افتتاح الجولة السابعة، مع الدكتور عبد الله آل بركت رئيس نادي الفجيرة للشطرنج.

ورحّب الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، بحضور علي سالم المدفع، والدكتور عبدالله آل بركت، وثمّن وجودهما في البطولة، وأثنى على الأوزبكي شوكوروف ومتابعته وتشجيعه للاعبي بلاده المشاركين في البطولة، مما ترك أكبر الأثر في نفوسهم.

وأضاف أن لاعبي أوزبكستان يتمتعون بالروح الرياضية العالية والمستوى الفني الرائع، وجميعهم الحاصلين على لقب أستاذ دولي كبير.

وأشاد علي سالم المدفع بالنجاح التنظيمي للبطولة، واستقطابها لأفضل لاعبي الشطرنج على مستوى العالم، مبيناً أن الرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تحظى بها جميع أندية الشارقة، تسهم دوماً في النجاح المنشود لأي تظاهرة عالمية، وبدورها تبرز الوجه الحضاري والرياضي والسياحي لإمارة الشارقة.

وعلى مستوى النتائج، حقق سالم عبد الرحمن لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج فوزاً على الفرنسي جوليس موزارد، وذلك خلال المواجهة التي جمعت بينهما في الجولة السابعة للبطولة

وتلقى الإيراني أمين طبطبائي خسارته الأولى على يد الأوكراني بافل اليانوف على الطاولة الأولى، فيما تعادل على الطاولة الثانية المخضرم الأذربيجاني نايديتش أركاديتش، مع الجورجي ميخائيل ميكاشفيلي، وعلى الطاولة الثالثة حقق الهندي نارا يانان فوزاً مهما على الكازاخستاني رينات جومابييف، وعلى الطاولة الرابعة تعادل الإيراني برهام مقصودلو مع الباراجواياني راميرز دالجادو.

وحقق المصري باسم أمين المصنف الأول على البطولة، فوزه الثاني على التوالي، على حساب مواطنه محمد عزت، ليصبح في رصيد باسم 3.5 نقطة، كما حقق الموهوب الأوزبكي نادربيك عبد الستاروف الفوز على الهندي آرجون أريجايسي، ومواطنه جواهر سينداروف الفوز على المصري أحمد عدلي.

وخسر الأستاذ الدولي سعيد اسحاق لاعب منتخبنا الوطني، ونادي دبي للشطرنج والثقافة أمام التركي فيرات بوراك، وتفوق المصري أدهم فوزي على الهندي دوشيانت شارما، وانتهى اللقاء العربي بنتيجة التعادل بين المصري علي فرحات، والسوري صهيب العكلة، وتعادل عمران الحوسني لاعب منتخبنا الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج مع المغربي محمد تيسير.

ومع نهاية الجولة السابعة، يتقاسم الأوكراني بافل اليانوف والهندي نارا الصدارة برصيد 5.5 نقطة ويأتي ثانياً 6 لاعبين برصيد 5 نقاط، يتقدمهم سالم عبد الرحمن والإيراني أمين طبطبائي والجورجي ميخائيل ميكاشفيلي، والأذربيجاني نايديتش أركاديتش، والأوزبكي نادر بيك عبد الستاروف ومواطنه نادر بيك يعقوبييف.