رودريجو.. «حكاية غرام»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

بمشاركته في مباراة ريال مدريد أمام ريال مايوركا في الجولة السادسة للدوري الإسباني «الليجا»، والتي انتهت بفوز «الملكي» 6-1، تجاوز البرازيلي الشاب رودريجو حاجز الـ 150مبارة ليصل إلى الرقم 151، وإذا شارك «السبت» في مباراة فريقه مع فياريال في «الليجا»، تكون المباراة رقم 152 خلال مسيرته الاحترافية التي بدأها في سن الـ16، عندما كان لاعباً في سانتوس، وقبل انتقاله إلى النادي الملكي المدريدي عام 2019.

ويعتبر هذا الرقم من المباريات كبيراً بالنسبة للاعب لم يتجاوز 22 عاماً، ولعب رودريجو 82 مباراة منها، مع فريقه السابق سانتوس، وسجل 17 هدفاً، وصنع 8 أهداف ، كما خاض 3 مباريات مع منتخب «السامبا» وهو بعمر 20 سنة.

ومع ريال مدريد، لعب «فتي السامبا الأسمر» 66 مباراة، آخرها مباراة ريال مايوركا، وسجل 10 أهداف وصنع مثلها، ليصبح مجموع أهدافه، منذ أن بدأ رحلة الاحتراف، 27 هدفاً و18تمريرة حاسمة.

وتعليقاً على هذا العدد الكبير من المباريات في هذه السن الصغيرة، قال رودريجو في تصريحات نقلها موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، إنه حريص كل الحرص على أن يشتغل على نفسه يومياً في التدريبات، سواء لعب من عدمه، حتى يكون جاهزاً دائماً لمساعدة فريقه.

وأضاف: وصولي إلى هذا العدد من المباريات، شيء أفخربه، وهو ثمرة اجتهادي وإخلاصي، أعرف إنني ما زلت شاباً، ولكني أسعى دائماً لتحقيق مثل هذه الأرقام، بتكريس كل وقتي وجهدي لفريقي ريال مدريد، وقائل: أنا «مغرم» منذ صغري بتسجيل الأهداف وتحطيم الأرقام القياسية!

رودريجو المولود في 19 يناير2001، بدأ الكرة في سن 11 سنة، لاعباً في كرة الصالات بنادي سانتوس، وسرعان ما تم تصعيده في سن 16 سنة للعب مع الفريق الأول، ووقع عقداً مدته خمس سنوات، وفي يونيو 2018، توصل إلى اتفاق مع ريال مدريد وانضم إليه فعلاً في يونيو 2019، مقابل 45 مليون يورو حصل عليها سانتوس.

وفي النادي الملكي بدأ رودريجو اللعب في فريق الرديف «لوكاستيا»، إلى أن تم تصعيده لفريق الأول، واستدعي لصفوف منتخب بلاده الأول في نوفمبر2019، وسجل أول هدف مع «السامبا» بعد شهرين فقط من انضمامه للمنتخب.

وفي مارس 2018، أصبح رودريجو أصغر لاعب يشارك مع سانتوس في بطولة كوبا ليبرتادورس، وكان عمره وقتها 17 سنة و50 يوماً، بينما أصبح مع ريال مدريد أول شاب من مواليد الألفية الثالثة، يسجل هدفاً، وهو أيضاً ثالث أصغر لاعب يسجل هدفاً في تاريخ «الميرنجي»، إذ فعلها وهو في عمر 18سنة و259 يوماً، ولا يسبقه إلا ألبرتو ريفيرا «17 سنة و111يوماً»، ومانولو سانشيز «18 سنة و192يوماً».