دعوة «لم الشمل» في «البارسا»

أنور إبراهيم (القاهرة)



استمر مسلسل الإحباط، وخيبة الأمل الذي يصدّره برشلونة لجماهيره في الدوري الإسباني، حيث تعادل للمرة الثانية على التوالي، في أقل من 4 أيام ، مع قادش من دون أهداف، بعد أن خطف تعادلاً صعباً على أرضه ووسط جماهير «الكامب نو»، من غرناطة 1-1 في آخر دقيقة من المباراة.

واستمرت في الوقت نفسه الضغوط على الهولندي رونالد كومان المدير الفني، إلا أن رامون بلانيس السكرتير الفني لـ «البارسا» طالب بضرورة الإبقاء على كومان ومساندته ودعمه، نظراً لأن الفريق سيلعب بعد يومين «الأحد» مباراة أخرى في «الليجا» أمام ليفانتي، ومن المهم جداً إلا يكون هناك أي نوع من التوتر قبل هذه المباراة.

وقال بلانيس: علينا أن نقف جميعاً وراء كومان، إنه مدرب فريقنا، ونحن نمر بحقبة جديدة، ولدينا لاعبون شباب أمامهم مستقبل كبير، ويتمتعون بالموهبة والمهارة هم مستقبل النادي.

وقال: لا نريد، ولا يريد أحد من محبي «البلاوجرانا»، أن تتأزم الأمور أكثر، وهدفنا لم الشمل والتهدئة.

أما كومان فقد رفض بعد المباراة الرد على أي أسئلة تتعلق بمستقبله مع الفريق، وموقفه الشخصي من البقاء أو الرحيل، واكتفى بالقول: إنني في غاية الضيق والاستياء لأننا أهدرنا 4 أو5 فرص مؤكدة للتسجيل، ولكن راضٍ على أي حال عن فريقي.

يذكر أن «البارسا» يشهد موسماً صعباً للغاية، تخلله موقف اقتصادي شائك، وسبقه رحيل أيقونته ليونيل ميسي، فضلاً عن توترات داخلية غير مسبوقة بين خوان لابورتا رئيس النادي والمدرب كومان، كما شهد أيضاً ابتعاد الفريق كثيراً عن أسلوب لعب برشلونة المعروف، وجاءت مباراة قادش، لتؤكد تأزم الموقف، حيث تراجع «البارسا» إلى المركز الثامن في «الليجا»، وبفارق 7 نقاط عن ريال مدريد، وإن كانت لبرشلونة مباراة مؤجلة أمام إشبيلية.