«الرقم 452» ينذر بأزمة في «الشياطين الحمر»!



أنور إبراهيم (القاهرة)

بلغت جملة رواتب اللاعبين في مانشستر يونايتد هذا الموسم حداً يثير القلق، بسبب التعاقدات الجديدة التي أبرمها «الشياطين الحمر» هذا الصيف، وشملت توقيع كل من الجناح الإنجليزي جادون سانشو من بروسيا دورتموند الألماني، والمدافع الفرنسي رافائيل فاران من ريال مدريد الإسباني، والنجم البرتغالي الكبير كريستيانو رونالدو من يوفنتوس الإيطالي، بما مجموعه 140 مليون يورو.

وذكرت صحيفة صن إن إجمالي رواتب اللاعبين في «اليونايتد» يبلغ هذا الموسم 452 مليون يورو، وهو رقم يوازي تقريباً ما دفعه برشلونة للاعبيه عام 2020، وتسبب في حدوث الأزمة المالية التي يعاني منها النادي «الكتالوني» حتى الآن.

وقالت الصحيفة إن وصول عدد من نجوم الطراز العالمي مثل رونالدو، معناه زيادة إجمالي الرواتب بمقدار75 مليون يورو، وهو رقم يسعى النادي للحصول على ثماره بالفوز بالدوري الإنجليزي «البريميرليج» هذا الموسم.

وكشفت الصحيفة النقاب عن أسماء اللاعبين الخمسة الأوائل الأعلى راتباً في الفريق، حيث يأتي في المقدمة كريستيانو رونالدو براتب 25. 29 مليون يورو سنوياً، يليه الحارس الإسباني ديفيد دي خيا براتب سنوي قدره 22 مليون يورو، وجادون سانشو براتب 2. 21 مليون يورو، وجاء رافائيل فاران في المركز الرابع براتب 7. 20 مليون يورو ، بينما يحتل مواطنه بول بوجبا نجم الوسط المركز الخامس بـ 6. 17مليون يورو.

وتعليقاً على هذه الرواتب الضخمة، قال موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية: الحصول على لقب «البريميرليج» بات ضرورة ملحة عند «الشياطين الحمر»!