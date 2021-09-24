أنشيلوتي يحطم أرقام «زيزو» مع «الميرنجي»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



بداية رائعة استهل بها الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، فترة ولايته الثانية للفريق، حيث سجل هذا الموسم 6 انتصارات، مقابل تعادل واحد، ومن دون هزيمة، ليعادل بذلك أفضل بداية له مع «الميرنجي» خلال فترة ولايته الأولى، وإذا نجح أنشيلوتي في قيادة الريال إلى الفوز غداً «السبت» على فياريال في الدوري الإسباني«الليجا»، سيكون قد سجل أفضل بداية على الإطلاق في تاريخه مع «الملكي».

ويحتل الريال حالياً صدارة «الليجا»، وأيضاً قمة مجموعته الرابعة في دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج»، بمعدل نجاح نسبته 86%.

وكان أنشيلوتي حقق نسبة نجاح 77% خلال موسم 2013-2014، عندما فاز «البلانكوس» بدوري الأبطال وكأس ملك إسبانيا، حيث فاز 46 مرة وتعادل 8 مرات وخسر6 مرات في 60 مباراة، وفي موسمه التالي 2014-2015، مديراً فنياً للفريق الملكي، بلغت نسبة نجاحه 73%، حيث فاز في 43 مباراة، وتعادل في 6 مباريات وخسر عشر مباريات.

وبلغ إجمالي عدد المباريات التي قاد فيها أنشيلوتي ريال مدريد مدرباً منذ فترة ولايته الأولى 126 مباراة، فاز في 95 منها، وتعادل في 15 وخسر في 16مباراة ، بنسبة نجاح 75%، وهي محصلة أفضل من محصلة الفرنسي زين الدين زيدان خلال أول 126 مباراة له مع «الميرنجي»، إذ فاز «زيزو» 90 مرة، وتعادل في 17 مباراة، وخسر19 مرة، بنسبة نجاح 71% فقط.