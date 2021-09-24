«بنزيمة 200» لا ينسى «أول بصمة»



أنور إبراهيم (القاهرة)



منذ أيام قليلة، وصل الفرنسي كريم بنزيمة «34 عاماً» إلى الهدف رقم 200 في مسيرته الكروية مع ريال مدريد، في الدوري الإسباني «الليجا»، حيث أكمل هذا الرقم بهدفين سجلهما في مباراة فريقه ضد ريال مايوركا 6-1 في الجولة السادسة للمسابقة، واستحق بعدها أن يمنحه فلورنتينو بيريز رئيس النادي قميصاً يحمل هذا الرقم للذكرى.

وفي لقاء سريع مع تليفزيون النادي، قال بنزيمة: ريال مدريد هوكل حياتي، وأتمنى أن أسجل معه المزيد والمزيد من الأهداف.

ورداً على سؤال تقليدي مفاده: أي الأهداف أكثر خصوصية بالنسبة لك، ولا تنساه أبداً؟ قال: الهدف الأول دائماً هو الهدف الذي لا ينسى، وسجلته في سبتمبر 2009، بينما كان عمري وقتها 22 سنة، وأحرزته في الدقيقة 82 من تمريرة للمهاجم الهولندي فان نستلروي، وكان آخر أهداف الفريق في المباراة التي انتهت 4-صفر.

وتمضي سنين طويلة قبل أن ينجح بنزيمة، بعد ما يقرب من 12عاماً من هدفه الأول، في أن يسجل أفضل بداية موسم في تاريخه على الإطلاق، حيث سجل 8 أهداف في 6 مباريات، وصنع 7 أهداف أخرى، أي إنه شارك في 15 هدفاً، وهو معدل مرتفع جداً «5. 2 هدف في المباراة»، وهو أيضاً رقم يضعه - على حد قول موقع «ياهو سبورت» - على قمة أفضل المهاجمين في العالم في الوقت الحالي. وتساءل الموقع: إلى متى سينجح بنزيمة في الاستمرار على هذا المعدل المرتفع من الأهداف والتمريرات الحاسمة؟، وعما إذا كان المخزون اللياقي والفني لديه كبير لدرجة تسمح له بالبقاء على هذه «الفورمة» العالية طويلاً، في هذا السن؟

وقال الموقع: من المؤكد أن فترة غياب بنزيمة عن منتخب بلاده طوال أكثر من 5 سنوات، كان لها تأثير إيجابي ومفيد فيما يتعلق بحصوله على الوقت الكافي من الراحة، ما جعله يتألق على هذا النحو.