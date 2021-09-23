بني ياس وعجمان.. ظروف مختلفة

مصطفى الديب (أبوظبي)

رغم أن الفريقين التقيا في نفس الجولة من الموسم الماضي وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي، إلا أن ظروف هذا الموسم مختلفة تماماً، حيث يدخل عجمان وهو في المرتبة الخامسة في جدول ترتيب الدوري، متفوقاً على بني ياس الذي يحل تاسعاً برصيد 4 نقاط، فيما كان لقاء الموسم الماضي في ظل تفوق بني ياس ووجوده بين أهل القمة بعد حصد تسع نقاط من ثلاث مباريات.

ورغم علو كعب بني ياس على «البرتقالي»، خاصة على أرضه، حيث فاز في 8 مباريات من أصل 15 جمعت الفريقين في عصر الاحتراف فيما لم يحقق عجمان الفوز، إلا في مباراتين إلا أن أوضاع «السماوي» تبدو محيرة بعض الشيء، رغم الفوز الأخير على الظفرة في اللحظات الأخيرة، فيما يبدو عجمان أكثر ثباتاً وقوة في المستوى مع المدرب جوران.