خورفكان والظفرة.. ذكرى الخماسية

فيصل النقبي (خورفكان)

يحل الظفرة ضيفاً على خورفكان في مباراة تحمل ذكرى «الخماسية الشهيرة»، التي حدثت على الملعب نفسه في الموسم الماضي، حيث خسر الفريق المواجهة لعباً ونتيجة لمصلحة صاحب الأرض.

ورغم التفوق التاريخي للظفرة على خورفكان في تاريخ المواجهات، إلا أن الإثارة والندية الشديدة دائماً ما تطغى على مباريات الفريقين لذلك فالمهمة ستكون صعبة على الفريقين، فالفارق بينهما نقطة واحدة فقط، فالظفرة يحتل المركز العاشر بثلاث نقاط وخورفكان في المركز الثاني عشر بنقطتين فقط والنقاط الثلاث ستكون مثالية للفائز للهروب منذ البداية من المراكز المتأخرة.

ويصعب التوقع بنتيجة لقاءاتهما المشتركة، لكن القاسم المشترك أنهما يدخلان اللقاء بهدف واحد فقط وهو النقاط الثلاث لأنها مهمة جداً لكليهما.