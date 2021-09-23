الإمارات والنصر.. الفوز الأول

معتصم عبدالله (دبي)

تصطدم طموحات فريق الإمارات في تحقيق فوزه الأول في «دوري أدنوك للمحترفين»، برغبة ضيفه النصر في تحقيق فوزه الأول أيضاً في الدوري خارج قواعده، في المواجهة المرتقبة بين الفريقين على استاد الإمارات برأس الخيمة ضمن الجولة الخامسة. ويطارد «الصقور» صاحب المركز الأخير في ترتيب الدوري، الفوز الأول مدفوعين باكتمال صفوف أجانب الفريق للمرة الأولى بانضمام «الجناح» الجزائري زكريا بولحية والذي يتأهب لخوض مباراته الأولى، في الوقت الذي يعول فيه «العميد» على العودة المرتقبة للجناح ريان مينديز الغائب عن الجولتين الماضيتين. وستكون المباراة المرتقبة الـ 17 في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث تميل كفة الأفضلية للعميد بالفوز في 11 مباراة مقابل فوزين للصقور، فيما حسم التعادل 3 مواجهات.