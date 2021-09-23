قمة «الفرسان» و«العنابي» تتصدر واجهة «دوري 21»

دبي (الاتحاد)

تتصدر قمة شباب الأهلي أمام ضيفه الوحدة مساء اليوم على استاد مكتوم بن راشد واجهة الجولة الخامسة لـ «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، والتي تنطلق اليوم بإقامة ثلاث مباريات تجمع إلى جانب قمة «الفرسان» و«العنابي»، العين والعروبة على استاد خليفة بن زايد، والوصل واتحاد كلباء على ملعب زعبيل، على أن تستكمل السبت بمباريات الظفرة وخورفكان، عجمان وبني ياس، النصر والإمارات، الجزيرة والشارقة.

وتتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين «الفرسان» و«العنابي» لفك الاشتباك على صدارة «دوري 21»، والذي يجمع الفريقين أصحاب العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة في الجولات الأربع الماضية، ويمتد سباق التنافس المثير بين شباب الأهلي والوحدة إلى الصراع على القوة الهجومية حيث يملك الأول في جعبته 17 هدفاً كأقوى خط هجوم، يليه الوحدة «الوصيف» برصيد 14 هدفاً.

ويبرز في خط هجوم «الفرسان» البرازيلي جوليرمي داسيلفا متصدر لائحة الهدافين برصيد 6 أهداف، فيما يقود هجوم «العنابي» منصور المنهالي صاحب الأهداف الـ 4 في الجولات الماضية، ولن تكون مهمة الأخير سهلة أمام دفاع أصحاب الأرض الذي يعد الأقوى في الدوري بعدما حافظ على نظافة شباكه في الجولات الأربع الماضية.

وبعيداً عن قمة «الفرسان» و«العنابي» يطارد العين فوزه الرابع في الدوري في مواجهة ضيفه العروبة صاحب المركز الـ 12، في المقابل تصطدم رغبة الوصل في تحقيق الفوز الثاني في الدوري بعد الأول على خورفكان 5-0 في الجولة الثانية، بطموحات ضيفه اتحاد كلباء صاحب المركز قبل الأخير برصيد نقطتين والذي يطارد فوزه الأول.