«كويكيت».. تعود لملاعب الإمارات بعد 10 سنوات

دبي (الاتحاد)

أعلن ريد بُل الإمارات بدء التسجيل لخوض منافسات ريد بُل كويكيت- الإمارات 2021، لتعود هذه اللعبة بنسختها المثيرة، التي انطلقت في الإمارات في 2011، إلى الأضواء مجدداً، حيث ستقام المنافسات من 24 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر، وهي نسخة مألوفة للاعبي الشارع واللاعبين المحليين على حدّ سواء.

تبدأ أولى تصفيات البطولة 24 سبتمبر برأس الخيمة، يليها ثلاث جولات تصفيات أخرى في كلّ من عجمان ودبي، في حين ستقام النهائيات في 8 أكتوبر بحديقة نَسمَة سنترال بالشارقة.

وتتضمن النسخة المعدّلة من اللعبة منافسات بين فرق يتكون كل منها من لاعبين مع محاولتين فقط خلال مباراة تستمر لمدة 10 دقائق، حيث يحق لكل لاعب 6 رميات مع محاولتين، وفي الملعب هناك ملصقات أهداف صغيرة للعبة ريد بُل كويكيت بواقع: 3 أشواط و5 أشواط و6 أشواط، والهدف من اللعبة بسيط «اضرب الهدف» ليكسب الفريق أشواط المباراة وإذا خرجت الكرة من خط المرمى، فلن يتم احتساب أية أشواط.

ولا تنتهي المباراة حتى يقوم الفريقان بجميع الضربات المخصصة لكل منهما، ولكن سيتم احتساب الأشواط التي تم تسجيلها من خلال مضرب الكريكيت فقط، وهذا يعني بأنه لن يتم احتساب أية أهداف أخرى.

وإذا انتهت المباراة بتعادل الفريقين، يتم تحديد الفريق الفائز من خلال قرعة يجريها الحكم برمي عملة معدنية وفي حال انتهت النهائيات بالتعادل، يتم تحديد الفائز من خلال لعب شوط إضافي.