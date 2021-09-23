فيرستابن يسخر من هاميلتون: نعم لا أستطيع النوم





برلين(د ب أ- ستاتس بريفورم)

قال الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، بشكل ساخر "أنه بالكاد يستطيع النوم"، وذلك بعد تصريحات البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس، التي قال فيها أن منافسه الهولندي ربما يعاني من الضغوط، في ظل صراعه على أول لقب له في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1.

ويتصدر فيرستابن الترتيب العام لفئة السائقين بفارق خمس نقاط عن هاميلتون قبل سباق جائزة روسيا الكبرى الأحد المقبل، حيث سيتراجع فيرستابن ثلاثة مراكز خلال السباق، كعقوبة له على حادث اصطدامه بهاميلتون في سباق جائزة إيطاليا الكبرى قبل أسبوعين.

وقال هاميلتون الفائز بلقب بطولة العالم سبع مرات اليوم الخميس: من الواضح أنه لن يعترف بذلك، ولن أقوم بافتراضات، لكني أتذكر أن الأمر كان أشبه بالقتال خلال منافستي على بطولتي الأولى.

وأضاف: الضغوط كانت في تصاعد بكل تأكيد، الأمور كانت صعبة ، كانت شديدة، انتابني الكثير من المشاعر المختلفة ولم أتعامل دائماً مع الأمر على النحو الأفضل، وهذا كان متوقعاً.

وأشار هاميلتون: أدرك الضغوط التي يجلبها الأمر والتجارب، لذا أكون متعاطفاً... أعتقد أنه سيواصل اكتساب القوة وأتمنى ألا تقع حوادث أخرى بيننا حتى نهاية العام بعد ما حدث في السباق الأخير. ورد فيرستابن بالقول: أنا متوتر للغاية، بالكاد أستطيع النوم، إنه شيء مروع أن تقاتل من أجل القليل، أكره الأمر حقاً.

وأضاف: هذه التعليقات فقط تظهر أنه لا يعرفني حقاً، وهو أمر جيد، أنا أيضاً لست في حاجة لمعرفته. وأشار: فقط أركز على نفسي وأستمتع حقا بالأمر وأنا في الصدارة، وأتمنى أن نفعل ذلك لفترة طويلة للغاية.