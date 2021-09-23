الوحدة وشباب الأهلي.. «التكافؤ الثالث»!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

فرض التعادل السلبي نفسه على قمة الوحدة وشباب الأهلي، على استاد آل نهيان بأبوظبي، بالجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع الأول رصيده إلى 7 نقاط، ليتقدم للمركز الخامس مؤقتاً، بينما رفع الثاني رصيده 11 نقطة وتقدم للمركز الثاني مؤقتاً أيضاً.

وجاءت المباراة متكافئة نسبياً، حيث فشل هجوم الفريقين في استثمار الفرص القليلة أمام المرميين، ولعب خط الوسط في «العنابي» و«الفرسان» دوراً في عدم النجاعة الهجومية حيث غابت صناعة اللعب الحقيقية، مما دفع المهاجمين إلى التراجع للمساعدة في بناء الهجمة، بجانب أن الأدوار الدفاعية طغت على الشق الهجومي في مناسبات عديدة من المباراة، التي شهدت تألقاً كبيراً لحارس الوحدة محمد الشامسي.

والتعادل هو الرابع لـ«العنابي» على التوالي والثالث بين الفريقين بعد تعادلهما الموسم الماضي ذهاباً (1- 1) وإياباً (2-2)، كما يحمل الرقم 10 بين الطرفين خلال 25 مواجهة جمعتهما في «الاحتراف»، بينما تمثل النتيجة عدم قدرة الوحدة لـ12 عاماً على تحقيق الفوز على شباب الأهلي في أبوظبي، بعد آخر فوز له في ذهاب موسم (2009 - 2010).